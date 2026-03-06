Cristina Garmendia abandona la presidencia de Mediaset España después de dos años

Cuenta con una destacada trayectoria académica y profesional, siendo presidenta de Cotec, consejera en Caixabank y fundadora de Satlantis Microsats, entre otros cargos.

Garmendia continuará colaborando con Mediaset en innovación y mantiene su representación en el patronato de la Fundación Cotec.

La exministra de Ciencia abandona el cargo por decisión propia para orientar su actividad hacia proyectos en otros ámbitos.

Cristina Garmendia deja la presidencia de Mediaset España, compañía a la que lleva vinculada de forma ininterrumpida desde diciembre de 2017.

La exministra de Ciencia con José Luis Rodríguez Zapatero fue consejera independiente y, desde mayo de 2024, estuvo al frente de la presidencia del grupo audiovisual liderado por el consejero delegado Alessandro Salem.

Tras anunciar formalmente su decisión, Garmendia cierra esta etapa en Mediaset España "con el objetivo de orientar su actividad hacia proyectos de otros ámbitos". El grupo ha insistido en recalcar que la desvinculación se produce "por decisión propia".

Siempre con un perfil más bajo y menos político que su antecesor, Borja Prado, Garmendia representó a Mediaset España en foros sociales, económicos e industriales desde hace casi dos años, en los que la compañía ha consolidado su integración en MFE-MediaForEurope.

Mediaset España expresó su reconocimiento "por el compromiso y la dedicación demostrados por Cristina Garmendia durante su trayectoria de más de ocho años vinculada a la compañía".

Doctora en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Genética, Cristina Garmendia Mendizábal (San Sebastián, Guipúzcoa, 1962) cursó su doctorado en Biología Molecular en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa.

Completó su formación académica con un MBA por el IESE Business School de la Universidad de Navarra.

Actualmente, es presidenta de la Fundación Cotec y forma parte de diversos consejos asesores como el de Unicef y el de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), entre otros, y de varios consejos de universidades.

Trayectoria de Garmendia

Es, además, consejera independiente en el consejo de administración de Caixabank; consejera dominical en Ysios Capital Partners; y miembro del Consejo Asesor del Espacio de la Comisión Europea.

Ha fundado, entre otras, la empresa hispanoamericana Satlantis Microsats y fue ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante la IX Legislatura (2008-2011).

Ha recibido, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Gran Oficial del Mérito de la República Italiana.