Mediapro comunica un ERE que afectará a 250 empleados tras hacer una limpieza de una veintena de directivos
El nuevo presidente ejecutivo, Sergio Oslé, puso en marcha un plan de eficiencia para reducir costes y ajustar negocios
El grupo audiovisual Mediapro ha comunicado a sus sindicatos su intención de poner en marcha un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a unos 250 empleados.
Afectará solamente a las áreas transversales, es decir del corporativo. No implicará a los sectores productivos de una plantilla que hasta la fecha tiene unos 7.000 empleados repartidos por todo el mundo.
El ERE es parte del proyecto del nuevo presidente ejecutivo, Sergio Oslé, y su CEO, Carlos Núñez, para reducir costes, reestructurar la compañía y ajustarse a su nueva realidad ya sin los grandes contratos de derechos audiovisuales ni de producción de La Liga.
Se produce además después de que Oslé, presidente desde el 1 de enero, pusiera en marcha una profunda limpia del anterior equipo directivo liderado por su antecesor Tatxo Benet.
El plan de eficiencia sigue en marcha para adelgazar la compañía y -a partir de ahí- reconducir el rumbo e intentar volver a optar a grandes contratos. Una situación que también ha generado la salida de una veintena de directivos, todos de la vieja guardia.
Es así como se descabezó completamente el grupo fundador y su equipo directivo. En 2021 salió Gerard Romy coincidiendo con la entrada de Orient Hontai en el capital de la compañía.
En octubre de 2023 saldría el histórico presidente, Jaume Roures, y exactamente dos años después se anunciaría la salida de Tatxo Benet, el histórico CEO.
Desde enero, el ex jefe de Movistar+ y consejero delegado de Telefónica España, Sergio Oslé, tomó las riendas de esta nueva etapa. Tras el ERE y la salida del equipo directivo ahora toca reencauzar el negocio.
Los rumores del mercado indican que Orient Hontai ha paralizado los planes de deshacerse de la compañía -incluso llegó a repartir el cuaderno de venta a algunos potenciales inversores- a la espera de que Oslé logre reflotar sus principales números.
En el 2024 Mediapro facturó 1.068 millones de euros, un 11% menos que el año anterior lejos de los 1.776 millones de ingresos en el 2019. Su gran lastre es su deuda superior a los 500 millones, recientemente financiada y con nuevos vencimientos.