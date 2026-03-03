Muere Fernando Ónega, autor del “puedo prometer y prometo” de Suárez y gran cronista de la Transición, a los 78 años

El periodista Fernando Ónega presenta su último libro Juan carlos I, el hombre que pudo reinar, una crónica sobre el reinado de Juan Carlos I que cuenta con el testimonio en exclusiva del propio monarca. Europa press.

El periodista Fernando Ónega (Lugo, 1947) ha fallecido en la tarde de hoy a los 78 años, según ha confirmado el medio del que era presidente, 65ymas.com.

Ónega, gran cronista de la Transición y director de prensa durante la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, era una de las voces más escuchadas de la radio y respetado por su rigor y profesionalidad.

La capilla ardiente estará abierta este miércoles de 10:00 a 21:00 horas en la Casa de Galicia de Madrid.

Ónega tenía 29 años cuando Suárez, ministro secretario general del Movimiento, le encargó el discurso que iba a leer para defender el derecho de Asociación Política. Su carrera periodística dio inicio en El Progreso de Lugo.

En la década de los años 70 del siglo pasado, Ónega llegó a ser subdirector del diario Arriba hasta su nombramiento como portavoz y director de Prensa de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez entre mayo de 1977 y junio de 1978.

Suya es la autoría de una de las frases más recordadas por el expresidente del Gobierno: "Puedo prometer y prometo", eslogan que utilizó Suárez para pedir el voto en las elecciones de 1977.

De los acontecimientos cruciales de la Transición dio buena cuenta en su libro Puedo prometer y prometo: Mis años con Adolfo Suárez (Plaza y Janés, 2013), obra donde se reconstruye la trayectoria política, personal y sentimental del primer presidente de la democracia española.

En 1979 ingresó en la Cadena SER y dos años después fue nombrado director de informativos de la cadena en sustitución de Iñaki Gabilondo y coincidiendo con el fallido golpe de Estado del 23 de febrero.

Pero a finales de la década de los años 70 Ónega también participó en la televisión. El periodista gallego dirigió el programa informativo Siete días (entre 1978 y 1979) y Revista de Prensa (1980).