'The New York Times' contrata a varios periodistas despedidos por el 'Washington Post' para reforzar su sección de Deportes

The New York Times ha anunciado el fichaje de media docena de periodistas despedidos a principios de febrero por The Washington Post para reforzar su cobertura deportiva en la capital estadounidense a través de The Athletic.



Entre los periodistas reclutados por el Times figura Jason Murray, el último jefe de Deportes del The Washington Post, una sección desmantelada tras el recorte de más de un tercio de la plantilla en el medio propiedad de Jeff Bezos.



El Times aseguró que estos fichajes tienen como objetivo "ofrecer a los fanáticos en Washington una cobertura sin precedentes de los equipos y deportes que aman".

The Athletic ampliará su cobertura de los Washington Commanders de la NFL, empezará a seguir a los Washington Nationals de la MLB y reforzará sus equipos de tenis, opinión e investigación.

Más de 300 despidos

El Post anunció a principios de mes una oleada de despidos, más de 300, que ha supuesto la eliminación de su área de Deportes y un fuerte recorte en Internacional, con la supresión de corresponsalías y enviados especiales tras años de pérdida de suscriptores e ingresos.



A los pocos días presentó su dimisión el hasta entonces director ejecutivo del rotativo, Will Lewis, señalado como responsable del despido de centenares de periodistas.

Los recortes en el periódico, ahora propiedad del magnate Jeff Bezos, dueño del gigante Amazon, se esperaban desde hace semanas, cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de Deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que no lo harían.

El plan estratégico de la compañía consiste en reforzar la información política y nacional y los contenidos de negocios y salud.

Este anuncio del Post, supone un duro golpe para el rotativo, emblema de periodismo independiente y artífice de grandes exclusivas como el Watergate, que acabó con la Presidencia de Richard Nixon, o los Papeles del Pentágono