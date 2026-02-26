Vocento denuncia un fraude de seis millones de euros en su área de impresión y compras

Vocento reforzará sus controles internos y procedimientos, con el apoyo de expertos externos, para prevenir futuros fraudes similares.

La compañía ha iniciado medidas disciplinarias contra los responsables y analiza posibles acciones legales con sus asesores jurídicos.

El fraude se realizó mediante la emisión de certificados de depósito de inventario falsos, afectando al registro de activos, pero no a los resultados de 2025.

Vocento ha detectado un fraude de seis millones de euros en sus áreas de impresión, compras y distribución, tras una investigación interna.

Vocento, la empresa editora del diario ABC, ha descubierto un fraude de seis millones de euros en su área de impresión, compras y distribución valorado en seis millones de euros.

Según indica la compañía en sus últimos resultados presentados este jueves, "tras una exhaustiva investigación en las áreas de impresión, compras y distribución", ha descubierto diferencias en la cifra de inventarios de materias primas.

Esto ha generado un impacto en el saldo final del estado de cambios de patrimonio neto consolidado del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024 de 5,88 millones de euros. Es decir, que el fraude se cifra en seis millones que afectan directamente al registro de sus activos, pero no a sus resultados de 2025.

Vocento refleja que estas diferencias son consecuencia directa de actuaciones fraudulentas consistentes en la emisión de certificados de depósito de inventario falsos, lo que "ha dado lugar al inicio de medidas disciplinarias contra las personas responsables de dichas actuaciones".

"Sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales que procedan, actualmente en análisis por los asesores jurídicos de la sociedad", indica la compañía en la información remitida al mercado.

Esta investigación, que ha contado con la colaboración de un experto independiente (forensic), empezó tras identificarse, en el marco de una revisión financiera interna de las áreas de impresión, compras y distribución de varias filiales.

Tras estas indagaciones se descubrieron incongruencias en la cifra de inventarios de materias primas de grupo Vocento, circunstancia que fue comunicada de inmediato al comité ético de la compañía que acordó la puesta en marcha de una investigación interna.

Estas diferencias son consecuencia directa de actuaciones fraudulentas mediante la emisión de

certificados de depósito de inventario falsos, lo que ha dado lugar al inicio de medidas disciplinarias contra las personas responsables de dichas actuaciones,

Investigación interna

Vocento indica que si bien han sido los sistemas de control interno los que han detectado dichas diferencias de inventario, "se ha puesto en marcha, con la colaboración de expertos externos, un análisis de posibles medidas de mejora y refuerzo tanto de la estructura organizativa y de gestión como de las políticas, procedimientos y medidas de control interno".

Todas ellas contenidas en el sistema de control interno sobre la información financiera de Grupo Vocento, así como en los procedimientos para su difusión, conocimiento y aplicación.