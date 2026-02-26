Atresmedia gana 62 millones y vuelve a superar los 1.000 millones de ingresos

La compañía mantiene una posición financiera positiva y prevé estabilidad en ingresos y margen Ebitda del 15% para 2026, con nuevas integraciones como Clear Channel España.

Los ingresos publicitarios netos bajaron un 6,2%, mientras que los ingresos por producción y distribución de contenidos crecieron un 1,4% y los ingresos de radio aumentaron un 4%.

Los ingresos del grupo superaron los 1.002,2 millones de euros, con una caída del 1,5%, destacando la diversificación en radio, producción y nuevas adquisiciones.

Atresmedia obtuvo un beneficio de 62,1 millones de euros en 2025, un 48,4% menos que el año anterior, debido al retroceso publicitario y al coste de un plan de bajas incentivadas.

El grupo Atresmedia registró unos beneficios de 62,1 millones de euros durante el año 2025, un 48,4% menos que lo registrado un año antes. El Ebitda se quedó en los 87,7 millones, un 50,6% de descenso.

Unas caídas que se explican por el retroceso del mercado publicitario en televisión del 4,4% y el impacto contable del plan de bajas incentivadas voluntario para los empleados ejecutado en 2025 y que tuvo un coste total de 45,6 millones.

Sin el impacto de la provisión del plan de bajas incentivadas, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) del editor de Antena 3, La Sexta y Onda Cero alcanzaría los 133,3 millones de euros y el Beneficio neto sería de 96,3 millones de euros.

Es así como Atresmedia superó nuevamente los 1.002,2 millones en ingresos, pese a que se produjo un descenso del 1,5% respecto al año anterior. La operadora de televisión atribuye este comportamiento a su estrategia de diversificación de ingresos.

"En un contexto complejo para el mercado publicitario y además marcado por una comparación exigente con el ejercicio anterior, los ingresos netos totales del grupo descienden sólo un 1,5% respecto al año 2024, gracias al impulso de otras líneas de negocio como radio, producción y distribución de contenidos y nuevas adquisiciones", ha indicado la compañía.

Los ingresos netos de publicidad en contenido audiovisual en el ejercicio llegaron a 753,9 millones, un 6,2% menos. Éstos incluyen toda la facturación por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene el grupo como TV lineal, TV conectada, atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros.

En tanto, los ingresos de producción y distribución de contenidos que incluyen principalmente las ventas internacionales de contenidos, los ingresos B2C y B2B de la plataforma atresplayer (que cerró el año con 750.000 suscriptores) y el negocio del Cine, alcanzaron los 93,8 millones frente a los 92,5 millones de euros del año anterior, un 1,4% más.

Los otros ingresos, procedentes principalmente de eventos, licencias, derechos editoriales y ventas de la plataforma de viajes Waynabox alcanzan los 78,3 millones, lo que representa un incremento del 61,8% respecto a los 48,4 millones obtenidos en 2024. Este crecimiento se debe principalmente a la incorporación de la sociedad Last Lap dentro del área de eventos del grupo.

Por su parte, el negocio de radio alcanzó unos ingresos netos de 85,7 millones, frente a los 82,5 millones de obtenidos el año anterior, lo que supone un crecimiento del 4,0%, mejorando el comportamiento del mercado que sube un 2,6%.

La posición financiera neta del grupo a 31 de diciembre de 2025 es positiva alcanzando 58,1 millones. Por otro lado, en 2025 se renovaron las líneas de financiación existentes por un importe total de 275 millones, extendiendo los vencimientos bajo una estructura bullet con plazos entre cinco y siete años.

Atresmedia indica que esta refinanciación "refuerza significativamente el perfil financiero del grupo, alargando la vida media de la deuda, aportando visibilidad a medio plazo y dotándonos de flexibilidad para afrontar tanto integración de adquisiciones como posibles nuevas oportunidades de crecimiento".

En materia de retribución al accionista, el consejo propondrá el desembolso en junio 2026 de un dividendo complementario con cargo a 2025 de 0,21 euros por acción, aproximadamente 47 millones. El eventual dividendo a cuenta de 2026 se determinará a finales del ejercicio, con lo que -indican- "se preserva la disciplina financiera y el equilibrio entre crecimiento orgánico, desarrollo corporativo y remuneración al accionista".

Reparto de dividendo

En junio se procedió al reparto del dividendo complementario correspondiente a los resultados del ejercicio 2024 de 0,47 euros por acción en términos brutos, en total 105,8 millones. Y en diciembre se repartió un dividendo a cuenta de los resultados de 2025 de 0,18 euros por acción en términos brutos, unos 40,5 millones.

Respecto a las previsiones de 2026, Atresmedia se declara "prudente pero optimista". El entorno macroeconómico y publicitario en España, pese a la persistencia de ciertas incertidumbres, "apunta a una evolución favorable", indican.

En el ámbito publicitario, la inversión en el sector audiovisual "debería mostrar una mejor tendencia que la registrada el ejercicio anterior". "Existen varios elementos cualitativos relevantes en el arranque del año que refuerzan esta visión, entre ellos un consumo televisivo estable y una mayor actividad de los sectores tradicionalmente más intensivos en televisión".

Evolución del mercado

En radio y exterior, Atresmedia espera igualmente una evolución positiva de la inversión publicitaria, "en línea con la dinámica de ejercicios recientes, estimándose crecimientos en el entorno de dígito medio".

Es así como la compañía estima que sus ingresos totales en 2026 se mantendrán estables en perímetro constante, incorporando adicionalmente la contribución en el primer semestre de Last Lap y, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes, la integración de Clear Channel España.

En términos de rentabilidad, el Grupo mantiene como objetivo un margen Ebitda en el entorno del 15%. La posición financiera neta estimada para 2026 se situaría en deuda cercana a los 25 millones de euros, incluyendo el impacto de la adquisición de Clear Channel y el cobro pendiente de la Agencia Tributaria (AEAT).