Prisa duplica sus pérdidas hasta los 27 millones de euros

El País y Santillana incrementaron sus suscripciones un 12% y 19% respectivamente, aunque los ingresos totales de Prisa bajaron un 2% y el Ebitda de Santillana cayó un 4%.

El Ebitda se redujo un 12% hasta los 163 millones por impacto cambiario, indemnizaciones y la ausencia de extraordinarios positivos como en 2024.

La compañía pagó 71 millones de euros en intereses en 2025, un 14% menos que el año anterior tras la refinanciación de la deuda, que cerró el año en 757 millones.

Prisa registró pérdidas de 27 millones de euros en 2025, más del doble que los 12 millones de 2024, debido principalmente al elevado pago de intereses de su deuda.

El grupo Prisa registró unas pérdidas de 27 millones de euros en el año 2025, según ha reportado la compañía este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El dato supone más que duplicar las pérdidas de 12 millones registradas en 2024 y un año más se ven lastradas por el elevado pago de intereses de su deuda.

En el caso del pasado ejercicio, la compañía pagó 71 millones por estos intereses, frente a los 83 millones de un año antes. Esta caída del 14% se explica por la reducción de los compromisos tras la refinanciación cerrada antes del verano.

Es así como la deuda total al cierre del 31 de diciembre de 2025 fue de 757 millones, frente a los 750 millones de 2024. Por contra, el flujo de caja operativo aumentó un 6% y la liquidez llegó a los 218 millones de euros.

Con todo, el pago de intereses representa poco menos de la mitad de los resultados de explotación brutos (Ebitda) que cerraron el año pasado en los 163 millones. Este indicador se redujo un 12% desde los 185 millones del ejercicio anterior.

La compañía explica que esta bajada se debe al impacto cambiario negativo, las indemnizaciones asociadas a las reorganizaciones llevadas a cabo en Prisa Media y Santillana y la sentencia de Cofina, que tuvo un efecto positivo extraordinario de 10 millones en 2024.

En términos operativos, Prisa registró unos ingresos de 904 millones, un 2% menos. Entrando al detalle de las unidades de negocio, Prisa Media registró un Eitda de 50 millones de euros, lo que representa un descenso del 12% respecto al año anterior.

Esta caída es consecuencia del mayor gasto en indemnizaciones asociado a su reorganización. Sin tener en cuenta este impacto, el Ebitda alcanza 58 millones de euros, en línea con lo obtenido en 2024.

Además, la compañía destaca que El País supera los 451.000 suscriptores totales, con un crecimiento del 12% y que Santillana alcanza 3,6 millones de suscripciones, con un aumento del 19%.

Es así como Santillana registra un Ebitda reportado de 120 millones de euros, un 4% menos que en 2024. Este resultado está impactado por el efecto del mencionado retraso del pedido de Brasil.

El 77% del Ebitda proviene del negocio privado de la compañía. Los modelos de suscripción se han convertido, con el 49% del total, en la principal fuente de ingresos de Santillana.