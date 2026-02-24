Paramount eleva su oferta para comprar Warner Bros y prolonga la batalla por el emblemático estudio

El acuerdo actual con Netflix es de 27,75 dólares por acción y contempla la escisión de las cadenas de cable de Warner Bros., como CNN y TNT.

La nueva oferta de Paramount aborda preocupaciones previas de Warner Bros., especialmente sobre la financiación de la operación.

Paramount ha elevado su oferta para adquirir Warner Bros., mejorando la propuesta anterior de 30 dólares por acción en efectivo.

En concreto, la nueva oferta, mejora la propuesta de 30 dólares por acción, totalmente en efectivo, que Paramount presentó directamente a los accionistas de Warner Bros. el 8 de diciembre y aborda algunas de las preocupaciones de la empresa con respecto a las ofertas anteriores de Paramount, según las fuentes consultadas por la agencia.

Warner Bros. estudiará la nueva oferta de Paramount y, si la considera superior, Netflix tendrá cuatro días para responder.

Entre esas preocupaciones se encuentra una mayor certeza sobre la financiación de Paramount.

Warner Bros. reabrió las negociaciones con Paramount por un periodo de siete días. Si la junta directiva de Warner Bros. considera que la nueva oferta de Paramount es superior al acuerdo actual.