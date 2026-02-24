El consejo de Prisa rechaza la propuesta de reestructuración del empresario Blas Herrero

Prisa seguirá centrando sus esfuerzos en reducir la deuda y reforzar su liquidez, según lo realizado en los últimos años.

El consejo de administración del grupo Prisa ha rechazado por unanimidad la propuesta de reestructuración y quita de deuda que presentó la semana pasada el empresario asturiano Blas Herrero.

El consejo indica que "constatando la absoluta inconsistencia, falta de rigor técnico e inconcreción de la misma", ha acordado por unanimidad rechazar la propuesta a todos los efectos.

Han advertido además que el consejo reafirma su decisión de que Prisa "continúe focalizada en reducir la deuda y reforzar su posición de liquidez, en línea con lo realizado en los últimos años".

Del mismo modo, centrarán todos sus esfuerzos en las líneas de negocio que actualmente desarrolla el grupo, para lo cual también ha aprobado por unanimidad el Plan Estratégico 2026-2029, que será presentado en el Capital Markets Day que tendrá lugar el próximo día 3 de marzo.

El plan pasaba por una ampliación de capital de 300 millones de euros, una quita de 400 millones de euros de deuda, la compra del pasivo por parte de la banca española y la entrada de un socio industrial extranjero.

Herrero sostiene que Prisa tiene serios problemas para pagar su deuda de 800 millones, lo que le llevará a tener problemas de viabilidad en el medio y corto plazo.

En este sentido, la compañía anunció a primera hora de este martes que analizaría la propuesta recibida que"no había sido solicitada por Prisa", lo que daba pistas respecto del resultado del consejo de administración de esta tarde.

Lo cierto es que el consejo considera que la propuesta infravalora el grupo y que no aporta soluciones reales. Blas Herrero es dueño de Kiss Media y del 0,39% del capital de Prisa.

Es la segunda vez que el consejo de Prisa rechaza una propuesta de empresario asturiano. En 2020 ofreció 150 millones por los medios de la compañía, pero recibió la misma respuesta: que era muy baja para la valoración real de los activos.

En este sentido, esta mañana ya indicaron que la propia propuesta "no implica, directa o indirectamente, una oferta, un anuncio, una decisión o un compromiso de formular una oferta pública de adquisición por parte del accionista minoritario".

El caso es que el plan se presentó al presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, en noviembre. En ese momento, el empresario se mostró de acuerdo con una ampliación de capital, pero reticente a aceptar la quita de más de la mitad de la deuda.

Es así como, la Propuesta de Operación de Reestructuración no fue recibida con buenos ojos por Oughourlian la semana pasada, una opinión que se impuso en un consejo de administración de este martes donde tiene una mayoría que le apoya.

Ampliación de capital

La oferta de Blas Herrero incluía una ampliación de capital abierta a todos los actuales socios, incluido el 29% de la Amber Capital de Oughourlian, por valor de 300 millones de euros. De este montante, se utilizarán 200 millones para reestructurar la compañía con medidas para racionalizar el gasto y revisar todas las líneas.

Los otros 100 millones se destinarán a pagar deuda. En el caso del endeudamiento también se propone una quita de la mitad de los 800 millones en poder del fondo de inversión Pimco y que la banca española, liderada por el Banco Santander, adquiera el resto.

Para ello, Blas Herrero proponía aplicar la Ley 16/2022 sobre procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas que dice que la deuda de una empresa no puede ser superior a la valoración de sus activos.

Quita de la deuda

Con ello, no solo se reduciría la deuda a la mitad, sino que además la banca se quedaría con todo el montante, que pasa a entidades españolas, algo que considera clave la viabilidad de una empresa estratégica como Prisa. La compañía además se refinanciaría en mejores condiciones.

Y es que -sostiene Herrero- la última reestructuración del año pasado solo aumentó la vida de la deuda, pero no redujo los intereses, ni las condiciones. Los intereses que paga Prisa por este pasivo financiero rondan los 80 millones al año, la mitad del Ebitda.

La tercera parte del plan es la entrada de un inversor industrial extranjero que debería desembarcar gracias a la ampliación de capital propuesta. Blas Herrero ha contactado con el editor de Países Bajos, DPG, que estaría dispuesto a entrar pero no de manera hostil, es decir sin conflictos con ninguno de los accionistas actuales, incluyendo a Amber Capital.