El magnate argentino Manzano frena su inversión en el canal de los afines al Gobierno semanas antes de se adjudique la licencia

Manzano explora ahora otras oportunidades en el sector mediático español, como una posible entrada en algún medio del grupo Prisa, lo que sería incompatible con el canal afín al Gobierno.

El escepticismo sobre la rentabilidad de la TDT y el posible cambio de ciclo político influyen en la decisión de Manzano de no avanzar en la operación.

La falta de compromiso formal de Manzano complica el proyecto, ya que los promotores contaban con él como principal socio industrial y colchón financiero.

José Luis Manzano, magnate argentino, ha frenado su inversión en la nueva cadena de TDT promovida por empresarios afines al Gobierno de Pedro Sánchez.

El magnate argentino, José Luis Manzano, ha frenado su inversión en la cadena de televisión que preparan los empresarios afines a Pedro Sánchez liderados por Andrés Varela, Adolfo Utor y Diego Prieto, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Una coyuntura que podría complicar el proyecto ya que el Ministerio de Transformación Digital, dirigido por Óscar López, tiene intención de acelerar la adjudicación de la licencia de TDT. Quieren que la cadena esté operativa en el último trimestre de este año y que apoye al Gobierno en plena campaña electoral de 2027.

Los también accionistas de Prisa, y que lideraron la rebelión contra el presidente del grupo, Joseph Oughourlian, se presentaron al concurso con una estructura de capital diversificada, pero sin un gran socio industrial a la espera de recibir formalmente la licencia.

El ideólogo de la cadena es José Miguel Contreras, cercano a Pedro Sánchez, que además les asesora y participa en la búsqueda de inversores.

En esta línea, Manzano se había comprometido con los empresarios españoles, pero no ha firmado ningún compromiso formal hasta la fecha. Las partes negociaron la compra de hasta un 25% de las acciones, el máximo permitido para un inversor extranjero en esta nueva televisión.

Pero todo está paralizado, según coinciden varias fuentes conocedoras de estas negociaciones. El empresario argentino está dilatando su entrada en el proyecto ya que no tiene claro el recorrido comercial de una televisión de TDT en España. No está totalmente descartado, pero ahora mismo no está dispuesto a dar el paso.

Manzano es también consciente del marcado carácter político de la cadena y de la identificación que tendrá con el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, los emisarios españoles le vendieron el proyecto como una puerta de entrada a España para que pudiese hacer negocios.

Sin embargo, los asesores de Manzano consideran que esta puede ser un arma de doble filo ya que creen que el recorrido que pueda tener Sánchez es corto y que en dos años puede haber un cambio de ciclo que le deje enfrentado con el Partido Popular de Alberto Núñez Feijoó.

Manzano fue ministro del Interior de Carlos Menem en los años noventa y tiene un pasado peronista. Una situación que le llevó a tener diferencias iniciales con el actual presidente de Argentina, Javier Milei, pero que ahora se han reconducido.

En noviembre del año pasado tuvieron un encuentro en Miami que la prensa local calificó como el comienzo de una relación de colaboración. Manzano intenta mantenerse alejado de las filiaciones políticas, pero es innegable que prefiere mantener una buena relación con los gobernantes en todos los países donde tiene intereses.

En este contexto, una alianza para financiar una televisión que apoye a Pedro Sánchez puede no sentar demasiado bien en los círculos más conservadores del Gobierno de Milei.

Las fuentes consultadas por este diario indican que en las últimas semanas, Manzano ha tenido contactos telefónicos con bancos de inversión en España para sondear la viabilidad del proyecto y la respuesta que ha recibido es que el sector de la TDT no da dinero y que la influencia que podría ganar es escasa, considerando la inminencia del cambio de ciclo político.

Interés en Prisa

En el comienzo del proceso uno de los principales alicientes de Manzano para entrar en la cadena de TDT española fue la compra de Telefónica Perú a través de su holding empresarial. Una integración que está pendiente de algún recurso judicial, pero que está cerrada desde hace meses.

Es por ello por lo que ahora sus intereses van por otros derroteros. Desde hace unos días se especula con que ha mantenido contactos para adquirir algún medio en España del grupo Prisa, algo que sería totalmente incompatible con su entrada en una cadena vinculada a los rebeldes que, precisamente, intentaron sacar a Oughourlian de la presidencia del editor de 'El País'.

Manzano es dueño de un patrimonio cifrado entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. A través de Integra Capital tiene intereses en energía (Edenor, Metrogas), minería, medios (grupo América) y agricultura. Y ahora busca oportunidades de inversión para expandir su imperio mediático.

Colchón financiero y c iclo electoral

El problema para los empresarios afines al Gobierno si Manzano se baja del proyecto es que se quedan sin el gran socio industrial que permita lanzar la cadena y tener el colchón financiero necesario para los primeros años de andadura.

Algo complejo si consideramos las prisas del Ejecutivo español. Este diario ha podido saber que el Ministerio de Transformación Digital tiene previsto adjudicar la licencia como tarde en el mes de abril, esto es un trimestre antes de lo previsto.

Las prisas tienen que ver con la necesidad de tener operativa la cadena en el último trimestre de este año -tiene seis meses de plazo para estar en marcha tras recibir la licencia- para comenzar el ciclo electoral de 2027 a pleno rendimiento.

Para ello, Contreras tiene muy avanzada la parrilla e incluso tiene varios precontratos con grandes figuras que actualmente dirigen espacios de 'infoentretenimiento' en TVE. Por ello, la posible salida de Manzano es un jarro de agua fría que le obligaría a un duro ajuste de costes incluso antes de empezar.