El Gobierno limitará al 35% la publicidad institucional de los medios y pondrá coto a las agencias y las redes sociales

La ley exigirá un registro de medios que identifique propiedad, gestión y origen de ingresos, y afectará tanto a medios privados como a empresas públicas como Renfe o Correos.

Las redes sociales dejarán de ser un destino directo para la publicidad institucional; los medios deberán usar sus propios canales en estas plataformas.

El nuevo anteproyecto pone mayor control en manos del Gobierno sobre el reparto de campañas y reduce el papel de las agencias de medios.

El Gobierno limitará al 35% los ingresos que los medios pueden recibir de publicidad institucional de todas las administraciones.

El Ministerio de Transformación Digital llevará al Consejo de Ministros de este martes el Anteproyecto de Ley de Publicidad del Sector Público que establece qué medios podrán recibir estas campañas, cómo y bajo qué condiciones.

Entre las principales novedades se incluye la limitación para que ningún medio de comunicación pueda recibir más del 35% de sus ingresos mediante publicidad institucional, incluyendo todas las administraciones: central, autonómica y local.

Según ha confirmado EL ESPAÑOL-Invertia, el anteproyecto incluirá además un nuevo sistema para repartir la publicidad institucional en el que el Gobierno tendrá mayor control sobre las campañas.

Asimismo, las agencias de medios tendrán menos protagonismo, se apostará por espacios de mayor calidad y las redes sociales estarán fuera de la planificación.

Estamos hablando de una nueva norma que se incluye dentro del Plan de Acción por la Democracia que se presentó en septiembre de 2024, pero que hasta la fecha ha tenido poco recorrido.

Uno de los objetivos en este proyecto es también crear un registro de medios donde se identificara la propiedad, los órganos de gestión y el origen de los ingresos de diarios, televisiones y radios.

La filosofía de la nueva ley de publicidad institucional, elaborada por la cartera de Óscar López, radica en que los grandes objetivos de comunicación estarán centrados en buscar más eficacia y eficiencia de la inversión, para obtener la máxima cobertura con la frecuencia necesaria para que los mensajes sean efectivos.

El Gobierno también quiere buscar el equilibrio entre las restricciones que quieren imponer algunos sectores y la liberalización de otros, mientras se cumple con la regulación europea (el Reglamento Europeo de Libertad de Medios) vigente desde el 8 de agosto.

La norma que limita al 35% la publicidad institucional en los ingresos de los medios ha generado cierta controversia. El Ejecutivo sostiene que es una manera de asegurar que la prensa, la televisión o la radio no vivan exclusivamente de recursos públicos.

Empresas públicas

Los detractores, por su parte, sostienen que es una medida para frenar a medios críticos que recaudan ingresos públicos a través de administraciones vinculadas al Partido Popular (PP).

Y esta es otra de las grandes novedades, ya que unifica las reglas de la publicidad institucional en toda la Administración pública, no solo en las comunidades autónomas o ayuntamientos, sino que también en las empresas públicas como Renfe, Correos o Adif.

En cualquier caso, en el Gobierno creen que este 35% es una cifra muy alta que en nada cambiará los presupuestos de los medios consolidados y que tiene la mayor parte de sus ingresos a través de acuerdos y publicidad privada.

Agencias de medios

No obstante, el gran cambio de esta norma es la forma en la que se repartirá esta publicidad. El Ejecutivo parte de la base de que el reparto realizado por las centrales de medios no cumple con los objetivos.

Por ello, ahora se realizará un control más estricto, donde el departamento responsable decidirá donde y cómo quiere aparecer. Y lo harán en base a criterios de mayor segmentación y en entornos que consideran más confiables.

Es así como, en principio, las redes sociales dejarán de ser un destino directo de la publicidad institucional después de los últimos cinco años en que se habían convertido en uno de los soportes preferidos de la Administración.

Youtube e Instagram

El Gobierno prefiere ahora que sean los medios los que utilicen sus propios canales en estas plataformas para emitir publicidad institucional y no destinar directamente recursos a los Youtube, Instagram o TikTok.

En cualquier caso, el camino será largo. El martes se aprobará el anteproyecto de ley, que debe ser sometido a consulta pública y donde podrá sufrir muchos cambios.

Debilidad parlamentaria

Allí, agencias y medios de comunicación deberán hacer sus alegaciones en un proceso que podría tardar otros tres meses.

Del mismo modo, la debilidad parlamentaria del Gobierno y el hecho de que haya decidido no hacer un real decreto ley, hace que tenga que someterse a negociaciones con los diferentes partidos políticos que llevan meses rechazando, a priori, cualquier intento del Ejecutivo de sacar adelante normas de la más diversa índole.