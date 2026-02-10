Las encuestas electorales de SocioMétrica para El Español, las más fiables y precisas en los comicios de Aragón

Las encuestas electorales de EL ESPAÑOL han sido las más fiables y precisas en los comicios autonómicos de Aragón del pasado 8-F, según los portales de sondeos y estimaciones Electomanía y Electocracia.

Ambas plataformas, que analizan desde hace más de diez años los resultados de distintas compañías demoscópicas, han realizado un análisis independiente respectivamente para evaluar la eficacia de los sondeos anticipados.

Así, han concluido que las encuestas publicadas por SocioMétrica fueron las más precisas a la hora de anticipar el resultado final en las urnas.

Los dos estudios comparan las estimaciones de voto difundidas por las principales encuestadoras durante los últimos días de campaña con los resultados oficiales, midiendo la desviación acumulada en porcentaje de voto válido y, en el caso de Electomanía, también en escaños.

Por ejemplo, si un sondeo desvía por cada partido político por debajo del 2,5%, suele considerarse "muy buena". En cambio, si supera el umbral del 5% del promedio por cada formación, suele considerarse "mala".

Según el ranking publicado por Electocracia, la encuesta elaborada por SocioMétrica para EL ESPAÑOL encabeza la clasificación con una desviación acumulada del 8,3%, la más baja entre todas las firmas analizadas.

Por su parte, Electomanía amplía el análisis incorporando una medición de desviación total que combina errores en votos y en escaños.

En su clasificación, SocioMétrica vuelve a ocupar el primer lugar, con una desviación total del 14,4%, la cifra más baja del conjunto de encuestadoras evaluadas.

En el apartado estrictamente de voto, el error se sitúa en el mismo 8,3% señalado por Electocracia, mientras que la desviación en escaños se limita a 6%.

En este sentido, hay que destacar que en ambos rankings los sondeos de El ESPAÑOL tienen una desviación por debajo del 18%, que se considera "muy fiable".

Este indicador se obtiene sumando las desviaciones absolutas de cada partido respecto al resultado final, lo que permite una visión global del error del sondeo.

Muy cerca aparecen GAD3 para ABC (9%) y Data 10 para OK Diario (9,2%), aunque ya con diferencias apreciables respecto al primer puesto.

A partir de ahí, el nivel de desviación aumenta progresivamente, superando el 11% en la mayoría de sondeos y alcanzando hasta un 17% en algunos casos.

El análisis detalla además cómo SocioMétrica fue especialmente precisa en partidos clave como PP, PSOE y Vox, con errores contenidos y sin grandes desviaciones sistemáticas.

Por partidos, SocioMétrica solo se desvió un 1,4% en los resultados de PP, un 1% en los de PSOE y un 0,4% en los de Vox. No obstante, rozó el límite del desvío para considerarse "muy buena" en los resultados de Chunta Aragonesista (CHA) con un 2,4%.

De hecho, el sondeo realizado por esta empresa para EL ESPAÑOL pronosticó que el PSOE sufriría un hundimiento histórico en Aragón con 17–18 escaños, quedando muy lejos de poder gobernar y cosechando uno de sus peores resultados históricos.

También aseguró que PP y Vox sumarían el 53,2% de las papeletas y que el líder autonómico popular, Jorge Azcón, ganaría las elecciones sacando 12 puntos de ventaja al PSOE, pero que no le valdría para prescindir de Vox de cara a formar Gobierno.

En concreto, SocioMétrica pronosticó que los populares alcanzarían 28 diputados y que el partido que más crecería sería Vox con una horquilla de escaños de entre 12 y 13.

Los resultados finales del 8-F fueron 26 escaños para el PP, 18 para el PSOE y 14 para Vox, al margen del resto de formaciones políticas.

En paralelo, en el segundo puesto del ranking realizado por Electromanía está ElectoPanel, seguido por Sigma Dos y GAD3, todas ellas con desviaciones claramente superiores.

En el extremo opuesto aparecen firmas como el CIS de José Félix Tezanos o NC Report, cuyos errores totales superan ampliamente los 25 puntos, especialmente por su menor precisión en la asignación de escaños.

La coincidencia entre los análisis de Electocracia y Electomanía refuerza la idea de que, al menos en estas elecciones aragonesas, EL ESPAÑOL ofreció las proyecciones demoscópicas más ajustadas a la realidad.