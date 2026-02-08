Dimite el director ejecutivo de 'The Washington Post' tras la oleada de despidos

Una mujer, a la entrada del edificio de 'The Washington Post'. Aaron Schwartz Reuters

El director ejecutivo de The Washington Post, Will Lewis, dimitió este sábado, días después de que el rotativo iniciara un amplio proceso de centenares de despidos que llevaría a recortar puestos en las áreas de Deportes e Internacional.

"Tras dos años de transformación en The Washington Post, ahora es el momento adecuado para dejar mi puesto. Quiero agradecer a Jeff Bezos [fundador de Amazon] su apoyo y liderazgo durante mi gestión como director ejecutivo y editor. (El periódico) no podría tener un mejor propietario", apunta Lewis en una breve nota enviada al personal y recogida por la prensa estadounidense.

Lewis, contratado por Bezos a principios de 2024 para hacer frente a las pérdidas financieras del rotativo, subrayó que, durante su mandato, se han tomado "decisiones difíciles para garantizar el futuro sostenible del Post" y permitir "publicar notas imparciales de alta calidad para millones de clientes cada día".

El actual director financiero del Post y exdirector ejecutivo de la red social Tumblr, Jeff D'Onofrio, asumirá "con efecto inmediato" el cargo de editor y director ejecutivo interino tras la salida de Lewis, según comunicó el periódico.

Los despidos llevarán a recortar puestos en las áreas de Deportes y a reducir considerablemente la de Internacional, eliminando corresponsalías y enviados especiales en todo el mundo después de años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

La empresa despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, según informó The New York Times, y los recortes afectarían al área comercial y a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción.

Los recortes en el periódico se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de Deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia y que no lo harían.