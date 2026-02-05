Jeff Bezos despide al 30% de la plantilla del 'Washington Post': 300 periodistas de Deportes, Internacional y Cultura

Las claves nuevo Generado con IA Jeff Bezos ha anunciado el despido del 30% de la plantilla de The Washington Post, afectando a más de 300 periodistas. La medida implica el cierre de la sección de Deportes y la supresión del área dedicada a los libros, además de una fuerte reducción en Internacional. El plan estratégico del diario busca reforzar la información política, nacional, de negocios y salud. Los recortes han afectado a corresponsales en zonas como Oriente Medio, Ucrania y Berlín, generando críticas sobre el impacto en la libertad de prensa.

Jeff Bezos ha provocado de nuevo un terremoto en la prensa de Estados Unidos. El dueño de The Washington Post ha decidido iniciar un proceso de cientos de despidos en la plantilla del histórico periódico, eliminando la sección de Deportes y reduciendo considerablemente a los periodistas de la sección de Internacional. La justificación para esta medida tan drástica son años de pérdidas de suscriptores e ingresos.

El director del diario, Matt Murray, anunció los recortes este miércoles a través de una videoconferencia con los trabajadores, a quienes se pidió que se conectaran y que permanecieran en casa para la reunión. Según informa The New York Times, el Post despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, más de 300 de los 800 periodistas que integran la redacción, afectando también al área comercial.

Murray confirmó el cierre de la sección de Deportes, aunque algunos de sus periodistas se reubicarán en la sección de reportajes, que mantendrá la información sobre la cultura deportiva. Además se suprimirá el área dedicada a los libros.

Los recortes en el periódico, ahora propiedad del magnate Jeff Bezos, dueño del gigante Amazon, se esperaban desde hace semanas cuando el rumor de que se iba a desmantelar el área de Deportes se había intensificado tras conocerse que el Post habría informado a los periodistas que debían cubrir los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia que no lo harían.

El plan estratégico de la compañía consiste en reforzar la información política y nacional y los contenidos de negocios y salud.

La dirección del periódico ha decidido echar a la calle a la totalidad de los corresponsales del Washington Post en Oriente Medio y a enviados especiales a Ucrania o Berlín. Lizzie Johnson, destinada a Kiev, confirmó su despido a través de las redes sociales: "Me acaban de despedir en plena zona de guerra. No tengo palabras. Estoy devastada".

I was just laid off by The Washington Post in the middle of a warzone. I have no words. I'm devastated. https://t.co/dVCLF39YV1 — lizzie johnson (@lizziejohnsonnn) February 4, 2026

El anuncio supone, tal y como reconoció el propio Murray, un duro golpe para el rotativo, emblema de periodismo independiente y artífice de grandes exclusivas como el Watergate, que acabó con la Presidencia de Richard Nixon, o los Papeles del Pentágono.

Martin Baron, exdirector del Post, escribió este miércoles, poco después de conocerse los despidos, que está "entre los días más oscuros de la historia de una de las organizaciones de noticias más grandes del mundo".

Baron, que lleva meses advirtiendo del riesgo para la libertad de prensa en Estados Unidos, lamentó que "las ambiciones del Post disminuirán drásticamente, su talentoso y valiente personal se agotará aún más". Y añadió que "al público se le negará la información básica basada en hechos que nuestra comunidad y el mundo necesitan más que nunca".