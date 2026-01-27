Jeff Bezos despedirá a más de 100 periodistas del 'Washington Post' en las secciones de Internacional y Deportes

Las claves nuevo Generado con IA Jeff Bezos planea despedir a más de 100 periodistas del Washington Post, afectando principalmente a las secciones de Internacional y Deportes. Los recortes representarían el 10% de la plantilla y se prevé que se concreten a principios de febrero, generando preocupación interna sobre el futuro del diario. Los corresponsales internacionales han enviado una carta a Bezos advirtiendo que perder corresponsales pone en riesgo la relevancia y la reputación global del periódico. Desde 2023, el Washington Post ha implementado varios recortes y despidos, aunque sigue publicando reportajes de alta calidad reconocidos en el sector.

Los trabajadores del diario The Washington Post, que destapó el escándalo del Watergate, temen un inminente anuncio de más de 100 despidos que podría afectar a las secciones de Deportes e información internacional. Tanto es así que, incluso, esto llevó al diario a no enviar a ningún corresponsal a los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina.

Según informa el diario digital Semafor, uno de los redactores del periódico reveló que ni él ni ninguno de sus compañeros cubrirían uno de los eventos deportivos del año pero, tras la polémica, la dirección del Post cambió de opinión y anunció el envío de cuatro periodistas.

Pese a ello, los recortes parecen estar cerca y se prevé que Jeff Bezos, dueño de The Washington Post, caracterizado por sus reportajes de alta calidad y sus informaciones clave en el primer y caótico año del Gobierno de Donald Trump, recorte un 10% la plantilla de la redacción.

Medios como The Guardian ya confirman que los despidos superarán los 100 periodistas, casi todos ellos de las secciones de Internacional y Deportes, un año en el que, por ejemplo, se celebra el Mundial de Fútbol en EEUU, Canadá y México.

Se prevé que los despidos se concreten a principios de febrero.

Bezos y Trump

Los rumores de recortes también llegan en un momento en que Amazon, fundada por Bezos, planea invertir 35 millones de dólares en la comercialización del documental sobre Melania Trump, por el que MGM Studios ya había pagado 40 millones de dólares.

En este punto hay que recordar que el diario norteamericano, de tradición progresista, ya marcó un antes y un después al negarse a pedir el voto para los demócratas de Kamala Harris por miedo a las represalias de los republicanos contra sus negocios.

A esto hay que añadir que en febrero de 2025 despidió al jefe editorial del Washington Post para virar su línea ideológica y contentar al trumpismo.

En este momento, todos los ojos están puestos en el editor Will Lewis, quien fue contratado por Bezos en 2023 para ayudar a mejorar la situación económica del periódico tras su exitosa etapa como editor del Wall Street Journal. Sin embargo, el Post sigue perdiendo dinero y su plan de crear una tercera redacción dedicada a nuevas narrativas y formatos digitales no funcionó, por lo que muchos se preguntan cuánto tiempo seguirá al frente del cargo.

"Condenado a la irrelevancia y extinción"

Los corresponsales internacionales del Post ya han enviado una carta interna a Bezos para pedirle que no aborde los recortes, que se esperan golpeen con especial fuerza la sección de Internacional.

Los periodistas avisan a Bezos que una nutrida red de corresponsales internacionales es vital para la reputación del Washington Post y que sin esos corresponsales el diario está condenado a la "irrelevancia y, posteriormente, a la extinción".

Los firmantes, entre los que están muchos de los periodistas internacionales más destacados del periódico, se mostraron abiertos a "encontrar maneras de reducir aún más nuestros costes" en conversaciones con la dirección, "manteniendo al mismo tiempo tantos empleos como sea posible".

"Sabemos lo que sucede cuando los periódicos recortan sus secciones internacionales: pierden alcance y pierden relevancia", dicen los periodistas en la misiva enviada a Bezos.

Según Semafor, los temores han llegado al punto de que periodistas de deportes están buscando otros trabajos o intentando cambios de sección para evitar ser parte de la lista de despidos.

Despidos desde 2023

Desde que Bezos compró el diario a la familia Graham en 2013 por 250 millones de dólares, el diario ha pasado por una época de crecimiento e inversión a presentar entre 2023 y 2025 programas de bajas incentivadas y despidos.

En 2024 despidió a 54 empleados de su división de software de publicación digital y hace un año hizo lo mismo con el 4% de toda la plantilla -menos de 100 personas- como parte de una "transformación estratégica para satisfacer las necesidades de la industria, construir un futuro más sostenible y llegar a las audiencias donde se encuentran".

Pese a la incertidumbre, The Washington Post ha seguido publicando artículos ambiciosos y de altísima calidad.

Altos cargos y periodistas de otros medios han advertido que los recortes en el Post tendrán graves consecuencias. "Sus excelentes reportajes internacionales son parte del alma de un gran periódico", afirma David E. Sanger, corresponsal del Times para la Casa Blanca y de información sobre seguridad nacional.

"Sus reportajes internacionales no solo hacen más inteligentes a los lectores del Post, sino que también mejoran a sus competidores y, por lo tanto, al periodismo estadounidense", añade en un mensaje en redes sociales.