Quequé abandona los medios tras la polémica sátira sobre Nacho Abad y el accidente ferroviario en La Ser

El presentador de televisión Quequé posa en el photocall durante la celebración del 50º aniversario del programa 'Hora 25 de la cadena SER'

Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, anuncia que "es el momento de parar". En un comunicado publicado en su perfil social de X, el humorista comunica su retirada por el momento de los medios.

El motivo que el comunicador esgrime para su decisión es "lo ocurrido en las últimas horas". Con ello hace referencia a la polémica generada por la parodia que presentó esta semana en Hora Veintipico, su programa en la Cadena Ser, donde llevó al extremo la cobertura mediática de la tragedia ferroviaria de Adamuz, provocando un fuerte debate público.

"No tengo madera de héroe ni me apetece ser un mártir", declara sobre su polémica parodia en la que imitó al periodista de investigación Nacho Abad. "Si te ha molestado lo que hemos hecho en Hora Veintipico, mis más sinceras disculpas".

Quequé transmitió que esta semana 'ha sido complicada': "Nuestro objetivo era hacer comedia con lo que ocurría a nuestro alrededor, y quienes aseguran que faltamos al respeto a las víctimas del accidente ferroviario están equivocados".

El polémico sketch, que ha dado lugar a su renuncia, arranca con un guiño a Abad y a su programa En boca de todos: "Bueno, seguimos en En boca de bobos soy Macho Abad".

Macho Abad ha llegado con #enbocadebobos y la entrevista que te hará abrir los ojos. Tenemos todas las respuestas. Bueno, las que quiere él.



Programita:https://t.co/sn34yksDUR pic.twitter.com/Zfpuhy8xHM — Hora Veintipico (@HVeintipico) January 21, 2026

El humorista ha sido duramente criticado por tratar de hacer humor con la tragedia que azotó la semana pasada a nuestro país, el accidente ferroviario de Adamuz que dejó 45 fallecidos.

"Aquí en Boca de Bobos es el cadáver que ha dejado agonizar ahí Óscar Puente debajo de las vías", así daba paso el humorista, caracterizado como Nacho Abad, a lo que pretendía ser una conexión en directo en el lugar del accidente.

En el comunicado, de Miguel aseguró que su programa no se hizo eco del accidente para ganar más visitas: "No fue nuestro programa el que mostró imágenes truculentas para aumentar unas décimas el share ni quien fomenta la desinformación y el conflicto a diario a base de debates maniqueos".

Con esta declaración lanza un dardo directo contra Abad. Tampoco dejó de lado a Antonio Naranjo, quien también tuvo su parodia. Un teléfono sonaba durante 'el programa' con la melodía de Cara al Sol, tras lo que Quequé menciona: "Naranjo por favor, apaga el móvil, coño que esto es un programa serio".

Antes de dar por cerrado el sketch, el humorista y presentador planteo una pregunta final, que dio pie a una sonada reacción en redes sociales: "¿Qué mata más ahora mismo en España? ¿Los trenes o los menas?".

En su despedida el humorista agradeció el apoyo recibido por todo el equipo de la SER: "Lograsteis que un muchachito de Salamanca sin estudios ni padrinos cumpliera su sueño de trabajar poco y madrugar lo menos posible. Estoy en deuda con vosotros".

"Tengo que descansar un rato y luego ya veremos. Salud", concluía Héctor de Miguel.