Netflix modifica su oferta por Warner y pagará 82.700 millones de dólares "íntegramente en efectivo"

Paramount también compite por Warner, ofreciendo comprar la totalidad de la empresa por más de 108.000 millones de dólares, incluida la deuda.

El acuerdo revisado fue aprobado por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y Warner, aportando mayor certeza para los accionistas.

La nueva propuesta reduce en 260 millones de dólares la deuda de Warner que queda sobre Discovery Global, excluyendo los canales de cable como CNN y TNT.

Netflix mejora su oferta por Warner y propone pagar 82.700 millones de dólares íntegramente en efectivo, a 27,75 dólares por acción.

Netflix tira una nueva ficha en la lucha por Warner. La compañía de servicios de streaming ofrece 82.700 millones de dólares "íntegramente en efectivo" para hacerse con parte del gigante audiovisual.

La nueva propuesta de Netflix es de 27,75 dólares por acción pagados en efectivo. Esta oferta mejora a la anterior de 23,25 dólares en efectivo más 4,5 dólares en acciones ordinarias de Netflix por acción de Warner.

Además, el nuevo acuerdo de Netflix también reduce en 260 millones de dólares la deuda de Warner que recae sobre Discovery Global, la empresa que albergará canales de cable como CNN, TNT y Food Network.

Así, Netflix apuesta por una oferta completamente en efectivo para hacerse con los estudios cinematográficos de Warner y su canal de streaming HBO Max, según ha informado Wall Street Journal.

El acuerdo revisado ha sido aprobado por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y Warner al ofrecer mayor certeza de valor para los accionistas de la compañía de David Zaslav. Además, acelera el proceso de votación por parte de los accionistas de Warner Bros Discovery.

La empresa de servicios de streaming deja fuera del acuerdo el negocio de televisión por cable y prescinde de cadenas como CNN, TNT y los canales de Discovery.

Este cambio de estrategia de la compañía no es casualidad. En la guerra por Warner también pelea Paramount, aunque la empresa dirigida por David Ellison quiere hacerse con la totalidad del gigante audiovisual.

Paramount, por su parte, ofreció comprar todo Warner por más de 108.000 millones de dólares, incluida su deuda.

Lo que más ha convencido a Warner de la oferta de Netflix es que sus accionistas sí conservarían las acciones de la parte de la empresa que la plataforma de streaming no compra, lo que les daría acceso a posibles beneficios.

Según Paramount, esta parte del negocio no tenía ningún valor, justificando su oferta de compra total.

Este martes, Warner ha informado de que su negocio espera generar unos ingresos de 17.000 millones de dólares a lo largo de 2026. La compañía solo ha detallado las previsiones de uno de sus canales y ha señalado que CNN aportará una parte minoritaria de esa facturación, sin ofrecer una cifra concreta para este año.