El fútbol de Primera División vuelve a emitirse en abierto: Teledeporte dará un partido de La Liga a la semana

Los partidos de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid no estarán incluidos en estas emisiones en abierto por RTVE.

Los equipos que tendrán presencia en Teledeporte incluyen Sevilla, Real Sociedad, Espanyol, Mallorca, Osasuna y Alavés, así como otros tras sus participaciones europeas.

El primer partido en abierto será el duelo catalán entre Espanyol y Girona, y las emisiones comienzan este viernes.

Teledeporte emitirá en abierto un partido semanal de La Liga EA Sports tras el acuerdo entre RTVE y Dazn.

El fútbol de Primera División vuelve a emitirse en televisión en abierto. Radiotelevisión Española (RTVE) y Dazn han cerrado un acuerdo por el que Teledeporte emitirá un partido semanal de La Liga EA Sports.

Así lo indica RTVE en un comunicado en el que no traslada los detalles financieros del acuerdo.

En cualquier caso, el partido semanal no se emitirá en exclusiva en Teledeporte y se podrá ver, también, en las plataformas de pago que tengan los derechos correspondientes.

Las emisiones arrancan este mismo viernes. Lo hacen con el duelo catalán entre el Espanyol y el Girona.

También se emitirán en directo el 'Levante-Elche' y el 'Mallorca-Sevilla', de la jornada 22.

"Clubes como Sevilla, Real Sociedad, Espanyol, Mallorca, Osasuna o Alavés, así como aquellos que se incorporen una vez finalice su participación continental (Athletic de Bilbao, Villarreal, Betis, Celta de Vigo y Rayo Vallecano), tendrán su nuevo hogar en Teledeporte", añade RTVE.

Curiosamente, entre los clubes mencionados por el acuerdo no están aquellos que mueven mayores audiencias. Es decir, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Todo parece indicar que sus partidos no se contarán entre los emitidos por RTVE.