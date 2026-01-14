Universal Music ficha a la responsable de datos del ‘New York Times’ para liderar su estrategia global de audiencias

El sector musical recurre cada vez más a análisis predictivo y segmentación de audiencias para identificar talentos y diseñar campañas eficaces, en medio del debate sobre el impacto de la IA en la creatividad.

El fichaje coincide con la apuesta de UMG por la innovación tecnológica, incluyendo alianzas con empresas como Nvidia y la adopción de herramientas de IA para recomendaciones personalizadas.

Poferl reportará directamente a Boyd Muir, director de operaciones de la discográfica, y aportará su experiencia en analítica avanzada para mejorar la conexión con el público.

Universal Music Group ha fichado a Hannah Poferl, antigua responsable de datos de The New York Times, para supervisar su estrategia global de desarrollo y participación de audiencias, utilizando datos e inteligencia artificial.

Poferl se une a UMG después de más de una década de trabajo del rotativo con sede en Manhattan. En el periódico neoyorkino estuvo desempeñando el cargo de directora de datos desde 2021.

En su labor para UMG, será a Boyd Muir, director de operaciones de la discográfica, a quien tenga que reportar resultados.

La medida destaca la creciente importancia de los datos en la industria de la música, donde las cifras de streaming y las métricas de las redes sociales se utilizan cada vez más para ayudar a los artistas y a los sellos discográficos a conectar con el público.

“El enfoque ambicioso y reflexivo de la compañía hacia la innovación, incluida la IA, refleja claramente un propósito y un respeto por la creatividad que valoro profundamente”, ha declarado Poferl en un comunicado.

Su desembarco en UMG coincide con la apuesta de la discográfica por las iniciativas tecnológicas para mantenerse en un panorama cada vez más competitivo. La música lleva ya un largo tiempo en un desafío tanto económico como industrial por la irrupción de la inteligencia artificial.

A principios de este enero de 2026, el sello se asoció con Nvidia para utilizar su infraestructura de IA y entrenar modelos para recomendaciones personalizadas para usuarios.

El pasado mes de noviembre, Bloomberg informó que Universal, Sony y Warner licenciaron sus catálogos a Klay, una startup de streaming de música que permitirá a sus suscriptores poder rehacer canciones utilizando la inteligencia artificial.

En los últimos años, la analítica avanzada se ha convertido en una herramienta esencial para entender los hábitos de escucha y anticipar tendencias globales.

Las discográficas recurren cada vez más a modelos predictivos para identificar nuevos talentos, diseñar campañas de marketing más efectivas y definir estrategias de lanzamiento con precisión quirúrgica.

Con la incorporación de perfiles como el de Poferl, el sector parece decidido a trasladar al ámbito musical las metodologías de análisis y segmentación que ya triunfaron en los medios digitales.

Este movimiento se enmarca, además, en un momento de creciente debate sobre el equilibrio entre tecnología y arte. Mientras algunos artistas expresan su temor a que la inteligencia artificial diluya la autenticidad creativa, otros la consideran una aliada que amplía las posibilidades expresivas y la conexión con los oyentes.

Con este movimiento, UMG busca posicionarse en el centro de esa conversación, apostando por una innovación responsable que preserve el valor humano detrás de la música.