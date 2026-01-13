Paramount reorganiza su catálogo en Pluto TV: el papel del FAST en la realidad televisiva actual

El auge de las plataformas FAST representa una alternativa clave a la TDT y la televisión de pago, permitiendo mayor flexibilidad en la creación y prueba de canales y formatos sin las restricciones regulatorias tradicionales.

Este 2026 ha comenzado con la marcha de Paramount de la TDT tras 13 años en antena. El pasado 31 de diciembre, su canal de cine se marchaba, dejándolo libre para que Squirrel lo utilizase como segundo dial bajo su nombre.

De la misma forma, los canales secundarios de MTV también se han suprimido en buena parte de las plataformas y servicios de pago en mercados internacionales. Sin embargo, eso no ha significado que Paramount, en plena fase de reducción de costes tras su fusión con Skydance Media, haya renunciado a la televisión.

Lo cierto es que Paramount Network sigue presente, pero desde Pluto TV. El canal temático se ha incluido dentro de los contenidos gratuitos con publicidad dentro de este servicio OTT FAST.

El modelo FAST es televisión en streaming gratuita financiada con publicidad, un tipo de AVOD que se organiza en canales lineales dentro de plataformas como Pluto TV.

Desde que fue adquirida por el grupo en 2019, Pluto TV se ha convertido en una de las principales apuestas de Paramount Skydance y en la alternativa gratuita a sus servicios de suscripción.

En plena reestructuración de costes, el gigante cinematográfico debe reducir en 500 millones de dólares sus gastos en todo el mundo tras la fusión con Skydance. Ese ajuste incluye el despido de unos 2.000 trabajadores y una reordenación de los canales secundarios del grupo.

Por un lado, Paramount Skydance mantiene varios de sus canales principales en operadores de pago. En el caso de España: Comedy Central, MTV España, Nickelodeon y Nick Jr.

El cierre masivo de MTV ha estado relacionado con los diales secundarios, como MTV 80s, MTV 90s o MTV Live HD, no con el canal madre. Paramount ya estaba operando en España con varios canales secundarios de MTV en Pluto TV, relacionados con diversos realities shows.

Este movimiento refuerza el papel de Paramount Skydance como una de las principales compañías en inversión de plataforma FAST. Según cifras de Statista, Pluto TV contó con entre 80 y 100 millones de usuarios activos mensuales entre 2024 y 2025.

Su presencia en la televisión de Estados Unidos ha sido de un 12% de cuota en hogares activos y un 16% en horas diarias por hogar en este pasado año, según datos de Nielsen. A nivel mundial, es la plataforma FAST más vista, superando con creces a Samsung TV Plus, Rakuten TV, The Roku Channel, Google TV, Tubi o Plex.

En España, es la tercera plataforma FAST más vista. Solamente está detrás de YouTube y RTVE Play, según lo mostrado en la 11ª ola de televisión conectada de Barlovento Comunicación y en el barómetro AVOD de GECA.

Este formato se ha convertido en una alternativa clave a la TDT y a la televisión de pago. Opera con menos exigencias que la televisión en abierto tradicional, sometida a licencias, límites publicitarios y obligaciones de servicio público. Esto permite lanzar más canales, probar formatos y cerrar acuerdos internacionales con menos fricción regulatoria.

De ahí que las plataformas FAST ganen peso en una industria en plena evolución. El streaming se despliega en distintas vertientes, y en parte eso explica la marcha de tres canales de la TDT española en 2025.

Los servicios OTT gratuitos con publicidad comenzaron a despegar con fuerza en el panorama televisivo europeo en 2022, cuando sus cifras de audiencia casi se duplicaron, según señaló Amagi, uno de los principales proveedores de tecnología en la nube que ha estado detrás del lanzamiento y operación de muchos canales en FAST en Europa, como Rakuten TV.

Contrasta el crecimiento de la apuesta por este tipo de servicios frente al mantenimiento de diales en la TDT. Es más, en varios países de Europa el número de canales en la Televisión Digital Terrestre ha ido a menos, en contraste con la multiplicación de contenido y canales dentro de los servicios AVOD.

Por ejemplo, a inicios del 2025, la red de TDT de pago Boxer cesó sus servicios en Suecia, limitando el contenido a un servicio básico integrado por la cadena pública SVT y el canal comercial TV4.

Boxer es parte de Tele2, un importante proveedor de servicios de Internet en el país escandinavo, ha continuado como servicio en streaming.

En junio del año pasado, Canal+ Group retiró cuatro de sus canales de pago de la TDT francesa. Si bien, hubo varios factores que lo provocaron (presión fiscal y regulatoria, pulso abierto con el regulador Arcom y el proceso de escisión de Vivendi), su marcha terminó siendo una oportunidad para replegarse de un soporte poco rentable.

Los ingresos de las plataformas FAST pasaron a 6.000 millones de dólares en 2025, según informó la firma de estudio de mercados Omdia. En ese estudio, se señaló justamente a España como el principal mercado europeo de plataformas FAST, con un 35% de la población adulta consumiendo este tipo de televisión.

En España, aunque son los canales temáticos de series y realities los que predominan, están también los diales secundarios de cadenas importantes en diferentes mercados. Entre ellos, BBC Drama, FIFA+, Real Madrid TV, Euronews, CNN Headlines o CBS News 24/7.

A ello se suman los acuerdos que Pluto TV tiene con diferentes compañías como Fremantle o canales como Sony o Discovery en América Latina.

La decisión de Paramount de reforzar Pluto TV e irse de la TDT encaja en un movimiento más amplio en Europa y América en el que los grandes grupos empiezan a tratar el FAST como el ‘nuevo cable’ de la televisión conectada. A ello se suma que Paramount tiene un acuerdo conjunto con Comcast para la plataforma de suscripción SkyShowtime, que cuenta con 6,2 millones de usuarios en Europa.