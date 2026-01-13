María Hernández, elegida como nueva directora y presentadora del informativo 'Noticias mediodía' de Onda Cero

Elena Gijón finaliza una trayectoria de 35 años en la emisora, 16 de ellos al frente de 'Noticias mediodía', uno de los espacios más reconocidos de la radio de Atresmedia.

La periodista asume el reto de mantener la credibilidad, independencia y pluralidad del programa en un contexto de cambios en el consumo de noticias y auge del audio digital.

Hernández lleva más de 30 años en Onda Cero, donde comenzó en la sección Local Madrid y, más recientemente, ejercía como subdirectora de 'Noticias mediodía'.

María Hernández ha sido nombrada nueva directora y presentadora del informativo 'Noticias mediodía' de Onda Cero, sustituyendo a Elena Gijón.

La periodista María Hernández es, desde este pasado lunes 12 de enero, la nueva directora y presentadora del informativo Noticias mediodía de Onda Cero en sustitución de Elena Gijón, que cierra una etapa profesional en la emisora tras 35 años en la cadena.

Así lo ha indicado la emisora de Atresmedia, que ha añadido que los oyentes pueden escuchar la voz de Hernández de 14.00 a 14.30 horas en el informativo que ordena y resume la actualidad de la mañana en España y el resto del mundo.

Tal y como señala el propio grupo de comunicación, Hernández realiza su labor “con credibilidad, independencia y pluralidad”. “Son señas de identidad que la periodista salmantina mantendrá como parte del ADN de Noticias mediodía”, ha defendido en el comunicado.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, María Hernández inició su trayectoria profesional en 1991, en una recién nacida Onda Cero, donde ha crecido personal y profesionalmente.

Comenzó en la sección de Local Madrid para pasar posteriormente a las secciones de Economía y Sociedad, hasta llegar a ser subdirectora del informativo ‘La brújula’ durante la etapa de Carlos Alsina al frente.

Desde hace una década, María Hernández asumía la subdirección de Noticias mediodía para ahora ponerse al frente del informativo de referencia de los mediodías de Onda Cero.

María Hernández en una imagen promocional de 'Noticias mediodía'. Atresmedia

La emisora ha apuntado que la anterior directora de Noticias mediodía, Elena Gijón, ha puesto fin a una "extraordinaria" trayectoria profesional en Onda Cero, donde llegó en sus orígenes. En los últimos 16 años ha sido la responsable de contarle a los oyentes cada día las principales noticias de la mañana.

Noticias mediodía es uno de los espacios informativos más reconocibles de la parrilla de la radio de Atresmedia, con una franja estratégica en la que compite con el resto de grandes cadenas generalistas de radio.

A lo largo de los años, el programa ha consolidado una audiencia fiel gracias a su enfoque en las noticias de última hora, los análisis reposados y la presencia de voces especializadas en distintos ámbitos de la actualidad.

El relevo en la dirección y presentación de este tramo informativo se produce en un momento marcado por la fragmentación del consumo de noticias y la consolidación del audio digital, con el auge de los pódcast y las emisiones en diferido.

En este contexto, el papel de Hernández al frente de Noticias mediodía será clave para mantener la identidad del programa al tiempo que se adapta a las nuevas formas de escuchar la radio y de acceder a la información.