El 'streaming' superará, por primera vez, los 100.000 millones de dólares de inversión en contenido en 2026

En mercados como EE.UU., las grandes cadenas están redirigiendo sus inversiones hacia sus propias plataformas de streaming, una tendencia que empieza a observarse en otros países.

La brecha entre el streaming y la televisión tradicional se amplía, ya que las plataformas digitales refuerzan su cuota de mercado mientras los operadores tradicionales mantienen su inversión estancada o a la baja.

La inversión global en contenido audiovisual alcanzará los 255.000 millones de dólares en 2026, impulsada principalmente por el crecimiento del streaming.

Las plataformas de streaming invertirán más de 100.000 millones de dólares en contenido en 2026, superando esa cifra por primera vez.

Las plataformas de streaming seguirán dominando la industria audiovisual en 2026. Se estima que invertirán más de 100.000 millones de dólares en contenidos. Será la primera vez que superen esta barrera.

Así lo apunta el último análisis de Ampere, el cual pronostica que la inversión global en contenido alcanzará los 255.000 millones de dólares en 2026, un aumento interanual del 2%. Esas cifras corresponden tanto al gasto del streaming como de cadenas y grupos de comunicación tradicionales.

De hecho, ese ligero crecimiento vendrá impulsado por la inversión sostenida de las plataformas de vídeo bajo demanda, tanto las de suscripción de pago como las gratuitas con publicidad. Es más, ampliarán su cuota de gasto en contenido.

Aunque el crecimiento total se mantenga moderado, este desplazamiento continuado al streaming está ampliando la brecha con las cadenas tradicionales, ya que las presiones persistentes sobre la publicidad lastran su capacidad para aumentar la inversión en contenidos.

En 2025, las plataformas de streaming superaron por primera vez a los canales comerciales en su aportación conjunta al panorama de inversión en contenido, lo que ha marcado un importante punto de inflexión para la industria, según señala el análisis.

Para este 2026, se espera que las mismas plataformas refuercen aún más esa ventaja, con un crecimiento del 6% en su inversión en contenido, hasta alcanzar los 101.000 millones de dólares. Esto se traduce en el 40% del mercado global.

Logo de Netflix en una televisión, con una mujer utilizando un mando a distancia. Europa Press

Las estimaciones engloban tanto a las plataformas de suscripción de pago como aquellas que son gratuitas con publicidad y las que provienen de medios públicos.

Si por un lado, el streaming sigue consolidando su posición dominante en la industria audiovisual, el mismo análisis de Ampere prevé que los operadores tradicionales mantengan una inversión estancada o estén a la baja.

En este análisis se incluyen tanto televisiones de pago, como cadenas comerciales y radiotelevisiones públicas. La estimación se basa en la persistencia de las presiones sobre la publicidad y en el aumento de los costes de producción.

Ambos factores amplían la brecha que separa la televisión tradicional y el modelo del streaming, en el que se incluyen plataformas de pago y servicios FAST, gratuitas con publicidad, como Pluto TV.

Imagen de la interfaz de la plataforma de Prime Video. Europa Press

Eso sí, el mismo estudio remarca que el retroceso en inversión dentro de las televisiones tradicionales proviene de la industria estadounidense. El motivo es que sus respectivos grupos matrices están redirigiendo una mayor parte de sus presupuestos hacia sus propias plataformas de streaming.

Ese fenómeno se ha visto especialmente en el contenido de ficción de ABC, NBC o CBS, cuyas producciones han ido a parar a Disney+, Peacock o Paramount+.

Esa tendencia todavía no está estandarizada del todo fuera del mercado del país norteamericano, donde ha mostrado mayor resistencia, aunque comienza a despuntar.

Por ejemplo, en España hay casos como el de Atresmedia, cuya principal inversión en ficción ha ido a parar a Atresplayer, manteniendo estable el resto de su producción de entretenimiento e información en sus cadenas principales.

El cambio acelerado en la inversión de contenidos hacia el streaming subraya un reequilibrio estructural del mercado televisivo global, donde la escala y el alcance emergen como los principales diferenciadores competitivos para los operadores.