Paramount Skydance demanda a Warner Bros Discovery para buscar detalles financieros de su acuerdo con Netflix

La opa hostil de Paramount Skydance a Warner Bros Discovery ha tomado un nuevo giro legal. La compañía liderada por David Ellison ha presentado una demanda contra WBD para obligarle a revelar los detalles financieros de su acuerdo por 82.700 millones de dólares con Netflix.

PSKY ha comunicado este lunes 12 de enero que planea nombrar directores para el Consejo de Administración de WBD a la par que ha presentado la demanda.

Es el último movimiento del gigante cinematográfico para convencer a los accionistas de Warner de que su opa hostil, de 30 dólares por acción, es superior al acuerdo con la plataforma liderada por Ted Sarandos y Greg Peters, que es de 27,75 dólares por acción.

“Warner Bros Discovery no ha incluido ninguna información sobre cómo valoró la participación residual de Global Networks, tampoco cómo valoró la operación global con Netflix”, ha expresado David Ellison en una carta abierta a los accionistas de WBD.

“Tampoco cómo funciona la reducción del precio de compra por deuda en la transacción con la plataforma o incluso en qué se basa su ‘ajuste por riesgo’ respecto a nuestra oferta”, ha añadido.

La demanda ha sido presentada en el Tribunal de Cancillería de Delaware para solicitar a la corte que “simplemente ordene a WBD proporcionar esta información para que sus accionistas tengan lo que necesiten para poder tomar una decisión informada sobre si proponer sus acciones a nuestra opa”, expresaba Ellison.

Fotografía de archivo de una torre de agua que muestra el logotipo de Paramount en Los Ángeles, California, EE.UU. Allison Dinner EFE

Este movimiento se produce después de que la junta directiva de Warner Bros Discovery rechazase por “unanimidad” la oferta revisada de Paramount Skydance, que incluía 40.000 millones de dólares en acciones dentro de la “garantía personal irrevocable” de Larry Ellison, padre del CEO de la major de Hollywood, cofundador de Oracle, amigo de Donald Trump y el segundo mayor multimillonario del mundo.

La oferta actualizada incluía también 54.000 millones de dólares en deuda.

