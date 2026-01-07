2026: el año en el que se verá si el Gobierno conseguirá contar con un nuevo canal afín en la Televisión Digital Terrestre

La empresa que obtenga la licencia tendrá 15 años de concesión y seis meses para preparar el lanzamiento del canal tras la adjudicación.

Mediaset y un consorcio de empresarios afines al Gobierno son los principales candidatos, con participación de inversores españoles y extranjeros como el argentino José Luis Manzano.

Prisa, inicialmente favorita para la nueva licencia, decidió no presentarse por razones financieras, lo que desencadenó una crisis interna y la salida de altos directivos.

En 2026 se resolverá el concurso para un nuevo canal en la TDT, impulsado por el Gobierno tras la reorganización del espectro por la llegada de la UltraHD.

2026 será un año de desafíos para la televisión española. Más allá de las guerras de audiencias entre las cadenas generalistas, será también el momento de dar la bienvenida a un nuevo canal en la TDT.

Este nuevo dial en la Televisión Digital Terrestre partía con un claro favorito. Realmente, la intención original del Gobierno era impulsar un canal en abierto que, tras concurso, terminase siendo propiedad del Grupo Prisa.

Desde que comenzaron los rumores acerca de la posibilidad de que hubiera una licencia en abierto todos los ojos estaban puestos en la compañía de medios como previsible adjudicataria de la nueva licencia.

Es más, dentro de la compañía comenzaron los preparativos para poner en marcha el nuevo canal antes incluso de que se confirmara su licitación. Sin embargo, todos los planes se torcieron a finales de febrero de este 2025 que se ha ido.

El Consejo de Administración, presidido por Joseph Oughourlian, decidió no optar al concurso tras analizar el proyecto presentado por Carlos Núñez, entonces presidente ejecutivo de Prisa Media, ya que supondría un problema para refinanciar la deuda del grupo.

Eso, por un lado, ha provocado una crisis dentro de Prisa, que fue uno de los puntos más relevantes de este 2025, con la salida tanto de Núñez como de José Miguel Contreras, quien era director de Contenidos del grupo.

Ahora bien, que Prisa se saliese de la ecuación provocó que el Ministerio de Transformación Digital de Óscar López decidiese abrir el plazo de presentaciones el pasado 20 de octubre, a las 09:00 horas, terminando el 20 de noviembre a las 13:00 horas, en ambos plazos con horario peninsular.

Mando a distancia Pixabay

Hubo muchas incógnitas sobre qué empresas optarían a quedarse con el dial. Un día después del anuncio del concurso, ninguna compañía pronunció abiertamente su intención de presentarse.

Es más, junto con Prisa, otras compañías rápidamente negaron su intención de presentarse, como Telefónica, Mediapro, Henneo y Grupo Secuoya. La creencia es que este concurso, que fue aplazado por el Ministerio de Transformación Digital antes del verano, nace con un vencedor de antemano.

A ello se suma que la televisión lineal está viviendo una caída sostenida de consumo. Los informes de Barlovento Comunicación, con datos de Kantar Media, muestran que durante julio de 2025 el consumo promedio de televisión fue de 184 minutos al día, lo que representa una caída del 3,6% interanual y siete minutos menos que en julio de 2024.

Mediaset

Pero, finalmente, dos empresas revelaron su decisión de concursar. La más famosa es Mediaset España. El grupo ubicado en el barrio madrileño de Fuencarral cuenta ya con siete diales, pero quiere optar a un octavo para marcar más su diferencia con Atresmedia, la cual tiene seis canales y no se presenta al concurso.

En cierta forma, la compañía liderada por Alessandro Salem busca recuperar uno de los dos canales que perdió en 2014, cuando el Tribunal Supremo le obligó a cerrar dos de sus diales (los cuales fueron LaSiete y Nueve).

Cartel Mediaset España en la Sede de Telecinco, en Madrid Ricardo Rubio Europa Press

La principal cadena de Mediaset, Telecinco, está sufriendo una crisis de audiencia desde hace dos años, que se ha agravado en este 2025 presente. Entre enero y noviembre, ha promediado un 9,6% de cuota, con sólo tres meses (marzo, abril y junio) superando la barrera psicológica de los dos dígitos de share.

El pasado noviembre, con un 9% de cuota, Telecinco firmó su peor noviembre histórico. Su horquilla de televidentes se mueve entre los 830.000 y los 930.000, quedándose a 1,4 puntos de La 1 y a 3,3 puntos de Antena 3.

Un nuevo canal le permitiría mitigar esa crisis que sufre Telecinco, dado que otros canales de Mediaset, como Cuatro y Be Mad, han visto mejorar sus cifras en este 2025.

Si bien, Mediaset es la candidata famosa, la otra aspirante tiene también trasfondo, cuyo nombre aún no se conoce. Se trata de un consorcio conformado por un grupo de empresarios españoles afines al Gobierno.

Afines al Gobierno

Las bases están basadas en el plan que tenía José Miguel Contreras cuando presentó a Prisa su estrategia para tener un canal en la TDT (y que Oughourlian rechazó de manera tan sonada), tal y como recogía The Objective.

Cabe destacar que Contreras no figura directamente en este consorcio que se presenta a concurso. La intención es la de crear un canal que vaya a caballo entre la información, la actualidad y el entretenimiento, en esa combinación llamada ‘infoentretenimiento’.

En este conglomerado de empresarios habría nombres de inversores muy heterogéneos, con accionistas ‘rebeldes’ de Prisa como Andrés Varela Entrecanales (que lidera Global Alconaba), Adolfo Utor y Diego Prieto, los cuales iban a ser los que hubieran financiado el canal de televisión dentro del grupo que tiene El País o Cadena SER.

Sede del grupo Prisa, editor de 'El País', en el centro de Madrid. EFE

De hecho, Varela Entrecanales creó el pasado 5 de noviembre una sociedad llamada Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo, tal y como ha podido constatar EL ESPAÑOL.

Una empresa domiciliada en la calle Orense 68, la misma dirección en la que están algunas de sus empresas como The Pool, su productora.

Su creación se produjo tan sólo 15 días antes de que terminara el plazo para presentarse al concurso de TDT impulsado por el Gobierno.

Aparte de capital español, se busca que haya inversión extranjera, la ley impone que sea sólo el 25%. Entre ellos, está el argentino José Luis Manzano, exministro de Menem y dueño del Grupo América, tal y como adelantó este diario.

Manzano es propietario de varias cadenas de televisión en Argentina como América TV o el canal de noticias A24 (no confundir con la compañía cinematográfica independiente de Estados Unidos). Tiene también Telefe y varias radios locales y diarios como El Cronista.

José Luis Manzano, presidente de Integra Capital.

Fuentes del sector ya señalaron que Manzano llevaba tiempo buscando invertir en España. Con lo cual, la propuesta del consorcio Siete puede encajar con su ambición. Previamente, Manzano tuvo contacto con Oughourlian y ya se habría aproximado a Varela Entrecanales.

Manzano podría no ser el único inversor foráneo en la nueva cadena si esta saliese adelante, dado que las negociaciones no están cerradas del todo y aún podrían sumarse nuevos nombres. Surgieron rumores de posibles participaciones del grupo belga-neerlandés DPG Media o del portugués Media Capital, pero no hay nada confirmado.

Será ya en el último tramo de 2026 cuando el Gobierno resuelva el concurso del nuevo canal de TDT que quiere poner en marcha, dado que no será hasta noviembre cuando se sepa.

Por otro lado, una vez concedida la licencia por 15 años, la empresa afortunada tendrá otros seis meses para preparar el nuevo canal antes de que entre en emisiones.

Una licencia que surge tras la reorganización de los multiplex actuales de TDT por el paso a la UltraHD de algunos canales y que ha permitido liberar espacio en el espectro.