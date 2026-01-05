Comcast culmina la escisión del cable y Versant Media debuta en el Nasdaq como empresa independiente

Aunque las cadenas tradicionales siguen generando ingresos, los inversores son escépticos sobre su futuro ante el auge del streaming.

Mal comienzo para Versant Media Group, la empresa nacida de la escisión de Comcast para gestionar sus canales por cable. La compañía ha debutado este lunes 5 de enero en bolsa a la baja, al ver reducido el valor de sus acciones en un 10%.

Propietaria de canales como USA Network o CNBC, la pérdida de valor en NASDAQ confirma el escepticismo que existe entre los inversores en torno al negocio de las televisiones tradicionales en la era del streaming.

Dividir el área enfocada en canales de televisión ha sido la respuesta de Comcast a la evolución de la cambiante dinámica del mercado en la industria de medios. El streaming presiona a la audiencia de la televisión tradicional.

De ahí que tanto gigantes cinematográficos como grupos de comunicación estén replanteándose la propiedad de sus cadenas más emblemáticas.

La separación de su parte de canales de cable le ha permitido a Comcast enfocarse en sus activos de streaming, cine y televisión. Su división de canales para la pequeña pantalla está en declive, a pesar de haber sido una pieza fundamental para la compañía.

Fue a finales de 2024 cuando Comcast anunció sus planes de separar su división de canales de televisión en lo que ha terminado siendo Versant Media Group. Esta nueva compañía tiene los canales más importantes del gigante cinematográfico, pertenecientes a NBCUniversal.

Dentro de ellas están las mencionadas USA Network y CNBC, MS NOW (antes llamada MSNBC), así como marcas reconocidas como SyFy, Oxygen, E! o Golf Channel. En España, además, NBCUniversal opera Calle 13 y DreamWorks.

Versant Media Group se ha quedado también con los activos digitales de Comcast, incluidos Fandango, Rotten Tomatoes y SportsEngine. Al contrario del descenso de Versant, las acciones de Comcast han subido en torno a un 1% en las primeras operaciones de este 5 de enero en NASDAQ.

"Las cadenas de televisión tradicionales siguen generando ingresos de manera constante, pero su perspectiva de futuro no es halagüeña. Es complicado entusiasmar a los inversores con negocios que vivieron mejores días", ha comentado Ross Benes, analista sénior de televisión y streaming en eMarketer, a la agencia Reuters.

El CEO de Versant Media Group es Mark Lazarus. Los activos que componen esta escisión de Comcast han generado alrededor de 7.000 millones de dólares en ingresos anuales, según ha afirmado la compañía liderada por Brian L. Roberts.

A pesar de las malas previsiones, el director de operaciones y finanzas de Versant, Anand Kini, ha afirmado en un comunicado este mismo lunes 5 de enero que la compañía cuenta con un "balance sólido" y un "flujo de caja sustancial", lo que le puede posicionar para generar valor para los accionistas a largo plazo.