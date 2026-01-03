Atresmedia lidera las audiencias de televisión en 2025 frente a la bajada de Mediaset y el ascenso de RTVE

El consumo de televisión lineal cae a su mínimo histórico desde 1992, con una media de 161 minutos por persona y un envejecimiento de la audiencia.

RTVE mejora su rendimiento y alcanza un 16,5% de cuota, impulsada por el crecimiento de La 1, que logra su mejor dato en 13 años.

Atresmedia lidera las audiencias televisivas en 2025 con un 26,1% de cuota, manteniendo a Antena 3 como el canal líder por cuarto año consecutivo.

Atresmedia ha vuelto a dominar las audiencias de televisión en 2025. El grupo de comunicación ha conseguido que su cadena principal, Antena 3, consiga ser el canal líder en cuota de mercado. Mediaset se queda en segunda posición y RTVE en tercera.

La compañía ubicada en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes ha revalidado su hegemonía en la televisión de España. El grupo ha firmado un 26,1% de cuota de pantalla, según los datos de Kantar Media.

El mérito de Atresmedia ha sido por partida triple. Por un lado, el grupo consigue el liderazgo en los 12 meses de 2025, contando con un canal menos que su competidor directo.

A ello se suma que Antena 3 ha sido líder de audiencias desde enero a diciembre. Por cuarto año consecutivo, la cadena ha sido número uno del año. En 2025, firmó un 12,8% de share.

La tercera victoria es con laSexta, que se ha impuesto a su rival directo por decimotercer año consecutivo, al firmar un 6,3% de cuota, 0,5 puntos por encima de su competencia principal.

La segunda posición se la queda Mediaset España, que ha obtenido un 24,4% de cuota de pantalla en 2025. Aunque el grupo de comunicación mantiene el puesto, no ha logrado que su cadena principal, Telecinco, recupere la segunda plaza en 2025.

El canal ha firmado un 9,4% de share, cuatro décimas menos que en 2024, lo que le ha llevado a obtener su peor cifra anual de su historia.

La cadena ubicada en el barrio madrileño de Fuencarral sigue en tercera posición por tercer año consecutivo, tras los datos de 2023 (10,4%) y 2024 (9,8%). 2025 es además su segundo ejercicio por debajo del doble dígito.

A pesar de la crisis que atraviesa Telecinco, Cuatro mejora sus cifras frente a 2024. Aunque se queda por debajo de laSexta, al obtener un 5,8% de cuota anual logra su mejor registro de los últimos siete años.

Junto con Cuatro, Mediaset España tiene su punto sólido en los canales temáticos. A excepción de Divinity, que firma un 1,4% de share frente al 2% de Nova, el resto de sus diales en la TDT logra cifras por encima de sus rivales directos: Energy (2,5% frente al 1,3% de Mega), FDF (2,4% frente al 1,9% de Atreseries)

Dos de sus canales temáticos han tenido cifras históricas. Boing, al lograr un 1% de share, y BeMad, con un 1,8% de cuota.

El tercer puesto, como grupo, es para RTVE. La Corporación pública obtiene un 16,5% de cuota. Aunque tenga la posición de la medalla de bronce, el Ente está viviendo un buen momento en cuestión de audiencias.

Lo está haciendo por los buenos datos que ha tenido La 1 en este 2025. La cadena principal de RTVE ha firmado un sólido segundo puesto, con un 11% de cuota media, su mejor dato en 13 años y creciendo medio punto.

De hecho, las cifras de La 1 le han permitido a RTVE ser el único grupo que mejora sus dígitos en cuota de pantalla. Atresmedia, líder, ha cedido 0,3 puntos frente a 2024 (dado que tuvo un 26,4% de media anual).

Mediaset, segunda, se ha dejado 0,4 puntos (en 2024, obtuvo un 24,9%). RTVE ha mejorado 0,7 puntos, dado que firmó un 15,8% de share el año pasado.

Los datos robustos de La 1 le han ofrecido a RTVE su mayor impulso como grupo, aunque eso no le evita quedarse en tercera posición. Su labor de servicio público hace que el resto de sus cadenas, que no juegan en la misma liga que los canales temáticos de Atresmedia y Mediaset, firmen cuotas mucho menores.

La 2 ha obtenido un 3% de share, su mejor dato desde hace 15 años, quedándose como la sexta cadena generalista más seguida. Clan ha firmado un 0,8% de cuota, quedándose a 0,2 puntos de su principal competidor, Boing. Canal 24 horas se ha quedado con un 1,1% de share.

Teledeporte ha estado en torno al 0,6% de share. 2Cat, la autonómica catalana de RTVE que sustituye a La 2 en la comunidad autónoma, ha obtenido entre el 1,6% y un 1,7% de cuota desde su debut en septiembre.

FORTA, el grupo de cadenas autonómicas, ha firmado una media de 8,5% de share en combinación con los datos de todos los canales regionales que la conforman.

Según las cifras ofrecidas por el informe anual de Barlovento Comunicación, la televisión lineal ha obtenido su mínimo histórico de consumo diario en este pasado 2025.

Cae el consumo de televisión lineal

La consultora señala que 2025 ha sido el año de menor consumo televisivo tradicional desde 1992, el primero en el que comenzaron a medirse con datos los comportamientos de la audiencia.

El informe señala que el consumo de televisión lineal ha sido de 161 minutos por persona y día de media. Se trata de un descenso del 5,8% frente a 2024, diez minutos menos.

Ranking de cadenas de televisión en 2025. Barlovento Comunicación

De la misma manera, la media de edad de 2025 de los espectadores ha sido de 58 años, la más alta desde que se tienen registros, es decir, desde 1997.

También ha bajado el número de espectadores únicos diarios, aquellos que, en algún momento, han conectado con la televisión y con un formato en concreto a lo largo de la jornada. En 2026, ha sido de 26,7 millones, lo que se traduce en 761.000 menos respecto a 2024.

De cada 100 potenciales televidentes, han visto la televisión alrededor de 57. No obstante, el número de espectadores únicos totales -aquellos que han conectado la televisión o con un programa en algún momento del año- sí que ha subido, al llegar a los 46,8 millones, 425.000 más que en 2024, obteniendo su mejor dato histórico.

O sea, el público ha seguido menos la televisión de forma diaria, pero ha aumentado su consumo de forma casual. En total, en este pasado 2025, el 99,5% de la población española ha visto, en algún momento del año, un minuto de televisión lineal.