Warner Bros planea rechazar la oferta revisada de Paramount Skydance, a pesar de la "garantía personal" de Larry Ellison

Warner Bros Discovery planea rechazar la oferta revisada de Paramount Skydance. A pesar de que el gigante cinematográfico ha agregado una “garantía personal irrevocable” de Larry Ellison, el Consejo de Administración de la compañía, liderado por David Zaslav, mantendrá su recomendación de seguir con la venta a Netflix.

Será el segundo rechazo que la Junta Directiva de WBD realizará a la opa hostil del estudio liderado por David Ellison. Su oferta es de 108.000 millones de dólares, en la que se ha incluido la “garantía personal” de su progenitor, cofundador de Oracle y amigo personal de Donald Trump, por 40.400 millones de dólares.

El consejo no ha tomado aún una decisión en firme, dado que se reunirá la próxima semana, pero fuentes cercanas han asegurado a Reuters que habrá un nuevo rechazo a la opa.

Esta nueva negativa, en caso de que termine confirmándose, mantendría como preferente el pacto con Netflix, el cual fue acordado por 82.700 millones de dólares (unos 71.000 millones de euros al tipo de cambio actual).

Recientemente, Netflix ha refinanciado su préstamo puente de 59.000 millones de dólares concertado para apoyar su adquisición de Warner Bros. Lo ha hecho con deuda más barata y a más largo plazo para respaldar su oferta de compra.

En la oferta revisada de Paramount Skydance, la compañía no aumentó su oferta en efectivo de 30 dólares por acción. Además de agregar la “garantía personal” de Ellison sénior, elevó su comisión regulatoria de rescisión inversa, para igualar a la de Netflix y extendió el plazo de vencimiento de la opa hasta las 23:00 horas del 21 de enero de 2026.

Según señalan los analistas a Bloomberg, la oferta de Netflix, aunque sea de 27,75 dólares en efectivo y acciones por cada título de Warner Bros, ofrece una estructura de financiación más clara y con menos riesgos de ejecución.

Imagen del logo de Warner Bros Discovery. Alyssa Pointer Reuters

Bajo los términos de la plataforma roja, WBD se enfrentaría a una comisión de rescisión de 2.800 millones de dólares si se retira del acuerdo con la compañía liderada por Ted Sarandos y Greg Peters.

Harris Oakmark, el quinto mayor inversor de Warner con 96 millones de acciones, ya consideró “insuficiente” la cantidad que ofrecía Paramount Skydance en su opa hostil. El accionista argumentó que la propuesta no era suficiente para cubrir la comisión de desintegración.

En su propuesta por hacerse con WBD, Paramount ha argumentado que su oferta se enfrentaría a menos obstáculos regulatorios. Además, ha señalado que la propuesta de Netflix tiene un valor que ha fluctuado por el precio de las acciones de la plataforma.

Una hipotética fusión entre ambas majors crearía un estudio cinematográfico mayor del que salió de la combinación entre Disney y Fox, actual líder de la industria de Hollywood. Se unirían también dos importantes operadores de televisión en Estados Unidos.

David Zaslav, CEO de Warner Bros Discovery, en una presentación de la compañía. Reuters

Ya a mediados de diciembre, el Consejo de Administración de Warner Bros Discovery instó a los accionistas a rechazar la opa hostil de Paramount Skydance.

Tal y como señaló recientemente Variety, el entorno del CEO de WBD, David Zaslav, ha señalado que el consejero delegado está centrado en que el acuerdo con Netflix llegue a buen puerto. De esta manera, el presidente ejecutivo muestra su preferencia por la plataforma.

Tanto la posible fusión con Netflix como con Paramount Skydance han provocado preocupación entre legisladores del partido republicano y del demócrata. La clase política teme un posible movimiento monopolístico al eliminarse uno de los principales activos de la industria cinematográfica de Hollywood.

En este año 2025 que se va, Warner Bros ha sido el segundo estudio con mayor recaudación mundial en taquilla, con 4.300 millones de dólares en el mercado internacional.