Disney domina la taquilla mundial por segundo año consecutivo y Atresmedia lidera la recaudación española

En España, Atresmedia Cine lidera la taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5, en un contexto de descenso de espectadores y recaudación.

El mercado norteamericano muestra estancamiento, con recaudaciones aún por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Tres películas de Disney, entre ellas Zootrópolis 2 y el remake de Lilo y Stitch, se sitúan entre las más taquilleras del año.

Disney supera los 6.000 millones de dólares en taquilla mundial por quinta vez, consolidando su liderazgo internacional en 2025.

Disney lidera la taquilla internacional. A punto de cerrar 2025, el estudio cinematográfico ha superado los 6.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, consiguiendo cifras que no obtenía desde antes de la pandemia. En clave española, es Atresmedia Cine la que mejor rendimiento ha tenido.

Es la quinta vez que la compañía liderada por Bob Iger sobrepasa los 6.000 millones, un hito conseguido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 2025 ha significado para la Casa del Ratón una recuperación de estas cifras previas a la aparición de la Covid-19.

Tres títulos de Disney se cuelan entre las diez películas más taquilleras del año, y dos de ellos superan los 1.000 millones de dólares.

A cierre de este artículo, Zootrópolis 2 lidera el ranking, con 1.422 millones recaudados, seguida del remake en imagen real de Lilo y Stitch, que ha firmado 1.038 millones de dólares en salas.

A ellas se suma Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de la saga de James Cameron, que en sólo diez días ha conseguido 762,4 millones de dólares en cines. Una cifra que anticipa su entrada en el exclusivo club de los filmes de más de 1.000 millones en taquilla... Aunque esto no ocurrirá ya hasta 2026.

El mérito de estas cifras es mayor de lo que parece, dado que 2025 no ha sido un buen año para la recaudación del cine en líneas generales. Según datos de Box Office Mojo, la taquilla en Estados Unidos y Canadá (uno de los principales mercados internacionales) ha sido de sólo 8.541 millones de dólares.

Año de estancamiento

La diferencia con 2024 es mínima —solo 36 millones por encima—, lo que confirma que el mercado norteamericano sufre un estancamiento estructural. La recaudación sigue lejos de la que tenía en 2019, año previo a la pandemia.

Fotograma de la película 'Avatar: Fuego y ceniza'. 20th Century Studios

Hasta entonces, la recaudación de Estados Unidos y Canadá se movía entre los 10.000 millones y los 11.000 millones de dólares anuales. Cinco años después de la pandemia, la industria cinematográfica no sólo no termina de levantar cabeza, sino que vive en una nueva realidad incómoda para los grandes estudios de Hollywood.

"Hay una tendencia desafortunada: no podemos lograr que la industria alcance los 9.000 millones de dólares en taquilla local", ha afirmado Mike Sherrill, director de operaciones de la cadena de cines Alamo Drafthouse, en declaraciones a Variety.

"[2024 y 2025] serán dos años seguidos en los que la industria no se ha recuperado", añadía. Aunque las cifras de Disney son excepcionales, la compañía también ha tenido unos cuantos fiascos de taquilla que, por otro lado, explican parte de los síntomas de agotamiento que está viviendo Hollywood.

Si bien, Zootrópolis 2, Lilo y Stitch y Avatar: Fuego y ceniza han conseguido entrar en el ranking de las 10 películas más vistas de 2025, la Casa del Ratón ha tenido tanto tropiezos en taquilla como títulos que no han rendido mal, pero sí por debajo de las expectativas.

Imagen promocional de la película de animación 'Zootrópolis 2'. Disney

El ejemplo más claro es el cine de superhéroes. De los tres títulos de Marvel Studios que Disney ha estrenado en 2025, dos de ellos provocaron pérdidas: Capitán América: Brave New World y Thunderbolts.

La primera obtuvo 415,1 millones de dólares de recaudación, frente a un coste de 180 millones. De acuerdo a Deadline, el filme debía llegar a los 425 millones de dólares para llegar al punto de equilibrio y comenzar a dar beneficios. Al no llegar, la cinta dio casi 10 millones de pérdidas a Disney.

La segunda obtuvo 382,4 millones de dólares, frente a un coste de 180 millones. Con el mismo punto de equilibrio como referencia, dio más de 42 millones de dólares en pérdidas a la compañía.

Solamente Los 4 Fantásticos: Primeros pasos puede calificarse de éxito. Con casi 230 millones de dólares de coste, la cinta obtuvo 521,9 millones de recaudación. Cifra que le ha permitido tener beneficios modestos para Disney. Pero muy alejados de cómo rendían las producciones de Marvel Studios antes de la pandemia.

Fotograma del 'remake' en imagen real de 'Lilo y Stitch'. Disney

Además del cine de superhéroes, el resto de franquicias parecen estar dando muestras de agotamiento. Las secuelas de éxitos recientes, como Jurassic World: El renacer (869,14 millones) o Wicked: Parte II (503,93 millones), rindieron por debajo de sus predecesoras.

Incluso Avatar: Fuego y ceniza, que ha conseguido cifras excelentes ( en 10 días ha obtenido más de 216 millones) se ha quedado por debajo de su predecesora. En fechas similares, El sentido del agua recaudaba 45 millones de dólares más en la cartelera norteamericana.

A ello se suma que la película más taquillera de 2025 en todo el mundo no es de Hollywood, sino china: Ne Zha 2. La cinta de Beijing Enlight Pictures ha obtenido 2.216 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la cinta de animación con mayor recaudación de la historia y en el largometraje procedente del país asiático que mejor rendimiento ha tenido en salas hasta el momento.

De ahí que las cifras de Disney se vean como una pequeña esperanza, al ser el único estudio que ha logrado firmar cifras cercanas a las que tenía antes de 2020. Por otro lado, el segundo estudio con mejores cifras de taquilla es Warner Bros Discovery, con 4.300 millones de dólares en recaudación y con éxitos como Una película de Minecraft (958,14 millones), F1: La película (631,62 millones) y Superman (616,78 millones).

Fotograma de la película de animación 'Ne Zha 2'. Beijing Enlight Pictures/A Contracorriente Films

La tercera posición se la queda Universal, de Comcast. En este año, se ha movido alrededor de los 3.500 millones de dólares y sus éxitos principales han sido Jurassic World: El renacer y el remake de Cómo entrenar a tu dragón (636,62 millones).

Queda por ver cómo afrontarán 2026 los principales estudios de la Meca del Cine, con el añadido del escenario generado por la batalla de ofertas por Warner Bros.

Pero la situación regular del cine no sólo se vive en Estados Unidos, el principal mercado cinematográfico del mundo. En España, la situación tampoco ha sido buena. La asistencia a salas se ha reducido un 8% respecto al año pasado.

Los cines patrios registraron 453 millones de euros en recaudación y 65 millones de espectadores. Son 36 millones menos respecto a 2024 y también 8 millones de espectadores menos.

Imagen promocional de 'Padre no hay más que uno 5'. Atresmedia Cine/Sony Pictures

Así, la taquilla española va a encadenar dos años de bajadas (en 2024 el descenso fue del 6%), dentro de unas cifras que continúan siendo inferiores a las previas a la pandemia de Covid-19. La caída acumulada frente a 2019 es superior al 38%, según cifras ofrecidas por Comscore.

Aquel año las salas españolas lograron reunir a 105,93 millones de espectadores, marcando un récord histórico. 2025 comenzó con un primer semestre con cifras positivas, un 3% por encima de 2024. Sin embargo, el mal rendimiento de la temporada otoñal ha revertido las cifras positivas, al tener un descenso del 16% frente al año anterior.

Un año más, una producción dirigida por Santiago Segura es la líder del ranking. Padre no hay más que uno 5 ha recaudado 13,4 millones de euros en este año y ha sido el único filme español en superar los 2 millones de espectadores.

Gracias a estas cifras, Atresmedia Cine se corona como la productora con mejor rendimiento, con un acumulado total de 25 millones de euros, más de un 30% de cuota de mercado y más de 3,5 millones de espectadores.

Además de Padre no hay más que uno 5, Atresmedia ha logrado colocar otros dos títulos entre los filmes españoles más vistos de 2025: Un funeral de locos (3 millones de euros) y Sin cobertura (2,92 millones).

Fotograma de la película 'El cautivo'. Mod Producciones/Himenóptero/RTVE

En segunda posición, a mucha distancia, está Telecinco Cinema como la productora con mejor rendimiento en taquilla. Su principal éxito ha sido Wolfgang (Extraordinario), con 3,97 millones de euros recaudados en salas.

El buen rendimiento del cine de Segura, quien estrena en 2026 la sexta entrega de Torrente, ha permitido al cine español mantener su cuota del 19%, al lograr 12 millones de espectadores y 78 millones de euros acumulados.

Además de Segura y las producciones de Atresmedia Cine y Telecinco Cinema, otro éxito ha sido El cautivo. La cinta de Alejandro Amenábar, con participación de RTVE, ha conseguido la segunda posición con 5,28 millones de euros y 792.154 espectadores.

Entre las más vistas, han irrumpido producciones independientes como Los domingos (3,83 millones), La cena (3,72 millones), Sirāt (2,89 millones) y Romería (1,78 millones). Cuatro de ellas con participación de RTVE y todas con Movistar Plus+ detrás.

Fotograma de la película 'Sirāt'. Filmes da Ermida/El Deseo/Movistar Plus+

Mirando completamente la taquilla española, Disney también es el estudio con mejor rendimiento. La película más vista en cines de este 2025 es el remake en imagen real del clásico Lilo y Stitch, con 24,7 millones de euros en recaudación y 3,82 millones de espectadores.

La segunda posición es para Jurassic World: El renacer. La cinta de Universal ha obtenido 18,8 millones de euros y 2,6 millones de espectadores. La medalla de bronce es para Avatar: Fuego y ceniza. En apenas 10 días, ha conseguido obtener 16,58 millones de euros y 1,94 millones de espectadores.