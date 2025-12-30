Netflix mueve ficha y refinancia parte del préstamo de 59.000 millones para quedarse con Warner Bros

El acuerdo, que incluye activos como HBO, HBO Max y DC Comics, se espera que se cierre tras la escisión de Warner Bros de Discovery en el tercer trimestre de 2026.

La oferta de Netflix cuenta con el apoyo del Consejo de Administración de Warner Bros Discovery, aunque la junta también revisará una oferta revisada de Paramount.

La refinanciación incluye una línea de crédito renovable de 5.000 millones y dos préstamos a plazo de 10.000 millones cada uno, quedando 34.000 millones por sindicar.

Netflix ha refinanciado parte de su préstamo puente de 59.000 millones de dólares para facilitar la posible adquisición de Warner Bros.

Netflix ha refinanciado parte de su préstamo puente de 59.000 millones de dólares concertado para apoyar su posible adquisición de Warner Bros. Lo ha hecho con deuda más barata y a más largo plazo para respaldar su oferta de compra.

Así se ha reflejado en una notificación regulatoria presentada el pasado lunes 22 de diciembre. El gigante del streaming obtuvo una línea de crédito renovable de 5.000 millones de dólares (aproximadamente 4.252.116.490 euros) y dos préstamos a plazo de 10.000 millones de disposición diferida.

Eso deja unos 34.000 millones de dólares de la línea puente para sindicar. Los ingresos se utilizarán para pagar la parte en efectivo de la operación, las comisiones y gastos relacionados. También se podrá utilizar para refinanciación y fines corporativos generales.

Los préstamos puente cubren necesidades inmediatas de financiamiento y suelen utilizarse en operaciones de compra. Por lo general, semanas o meses después son reemplazados por deuda más permanente y más barata, a menudo distribuida entre un mayor número de prestamistas.

Aunque son de corta duración, estos préstamos permiten a los bancos construir relaciones con las empresas para obtener mayor rentabilidad en el futuro. Entre los bancos que han otorgado a Netflix este préstamo puente sin garantía están Wells Fargo & Co., BNP Paribas S.A. y HSBC Holding plc.

En principio, Netflix cuenta con el visto bueno del Consejo de Administración de WBD respecto a su acuerdo por valor de 82.700 millones de dólares.

La junta de WBD ha señalado que “revisará y considerará cuidadosamente” la oferta actualizada de Paramount, que incluye una “garantía personal irrevocable” de Larry Ellison, padre del consejero delegado del estudio, dentro de la opa que ha ofrecido el gigante cinematográfico, de 108.400 millones de dólares.

Dos sillas de director con el logo de Netflix sobre el escenario de una convención de la plataforma en Lucca, Toscana, Italia. Claudia Greco Reuters

Aunque la empresa liderada por David Zaslav estudiará la oferta revisada de Paramount, el CEO de WBD ha reiterado su apoyo a un acuerdo con Netflix, citando beneficios estratégicos superiores y seguridad en la financiación.

Se espera que el acuerdo, que incluye HBO, HBO Max y DC Comics, se cierre después de que Warner Bros se escinda de Discovery en el tercer trimestre de 2026.

La separación en dos empresas ha sido el planteamiento inicial de Zaslav desde el inicio. Fue el 9 de junio cuando Zaslav anunció que WBD, fusionada en 2022, se separará a lo largo de 2026.

El objetivo será crear dos compañías especializadas. Una de ellas enmarcada en los estudios y el streaming y otra con canales en abierto, por cable y documentales. En esa separación, Netflix se quedaría con la primera.