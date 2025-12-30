El ICAA remodela la Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas tras la salida de una vocal

La renovación de vocales responde a la normativa que limita su mandato a un máximo de dos años, garantizando la actualización periódica del órgano.

La Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) ha anunciado el cambio de una vocal dentro de la Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas. El motivo del relevo se ha debido a la expiración de su mandato.

Así lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este pasado 29 de diciembre, publicando la resolución del día 17 del mismo mes. El ICAA ha cesado a la vocal Inés Vázquez González por conclusión de su ciclo de gestión, haciéndose efectivo desde el 18 de diciembre.

El organismo, adscrito al Ministerio de Cultura, ha nombrado a Celia Martín García como nueva integrante de la Comisión, con efecto desde el 22 de diciembre de 2025, según la resolución publicada en el BOE.

La Comisión de Calificación de Películas Cinematográficas es el órgano asesor del ICAA encargado de informar sobre la categoría apropiada por grupos de edad de las películas y otras obras audiovisuales antes de su comercialización, difusión o publicidad en España, tal y como establece la Ley 55/2007 del Cine y su desarrollo reglamentario.

En la misma resolución pública, el BOE recuerda que, debido a lo establecido en el artículo 34.3 del Real Decreto 1084/2015 (que, dentro de la Ley del Cine, fija y regula los filmes y otras obras audiovisuales, así como su clasificación por edades), "ningún vocal podrá permanecer el cargo por un período superior a dos años".

El cese de Vázquez González es oficial desde el 18 de diciembre de 2025, mientras que el nombramiento de Martín García se hizo efectivo cuatro días después.

Ambos movimientos se adoptan en uso de las competencias que el ordenamiento atribuye a la Dirección General del organismo.

El ICAA es el organismo público responsable de impulsar y coordinar las políticas de fomento, protección y regulación del sector audiovisual en España. De ahí que estos relevos formen parte de la renovación periódica de sus órganos colegiados.

Desde esta institución se canalizan tanto las ayudas al cine y las series como los procedimientos administrativos necesarios para su explotación comercial y no comercial.

Por su parte, la Comisión de Calificación está integrada por profesionales de distintos ámbitos vinculados al audiovisual, que analizan las obras y emiten informes técnicos sobre su adecuación a cada franja de edad.

Su trabajo resulta clave para que distribuidores, exhibidores y plataformas puedan ofrecer sus contenidos con una clasificación clara para familias, centros educativos y otros agentes del sector.

Aunque las decisiones de la Comisión tienen un carácter asesor, sus informes resultan determinantes para la calificación final que verá el espectador en carteles, tráilers y materiales promocionales.

El correcto funcionamiento de este órgano contribuye, por un lado, a la protección de los menores y, por otro, a dotar de seguridad jurídica a productores y distribuidores a la hora de planificar el lanzamiento de sus películas y obras audiovisuales.