David Zaslav, el CEO que ganará millones vendiendo Warner Bros se la quede Netflix o Paramount Skydance

La opa hostil de Paramount Skydance, por 108.400 millones, y la posible división de Warner Bros Discovery en dos empresas aumentan aún más las ganancias potenciales de Zaslav.

El acuerdo con Netflix está valorado en unos 82.700 millones de dólares, lo que podría reportar a Zaslav más de 700 millones solo en opciones y acciones.

Su contrato incluye opciones sobre acciones que se activan con una gran operación corporativa, permitiéndole obtener grandes beneficios si sube el valor de la empresa.

David Zaslav, CEO de Warner Bros Discovery, se convertirá en multimillonario tras la venta de la compañía, ya sea a Netflix o Paramount Skydance.

La posible compra de Warner Bros Discovery por parte de Netflix o de Paramount Skydance tendrá consecuencias muy distintas para la industria, pero un ganador indiscutible: David Zaslav.

El consejero delegado del estudio, al frente desde su fusión con Discovery en 2022, se convertirá en multimillonario una vez se cierre cualquiera de los acuerdos propuestos.

Nacido el 15 de enero de 1960, Zaslav es uno de los ejecutivos mejor pagados de Hollywood. Se trata quizá del mejor ejemplo de cómo un contrato puede blindar a un directivo para ganar dinero en cualquier escenario corporativo.

Durante sus casi dos décadas al frente de Discovery Communications, acumuló más de 200 millones de dólares en salario y bonificaciones. Se trata de una cifra que ya entonces desató críticas dentro y fuera de la empresa por el contraste con los despidos masivos de empleados.

Con la fusión de Warner Bros y Discovery, el ejecutivo recibió un paquete de opciones sobre acciones valorado en más de 200 millones de dólares, según las estimaciones de Bloomberg, dado su papel en en este acuerdo.

Las opciones son un tipo de retribución que permite comprar acciones de la compañía a un precio fijado de antemano, normalmente inferior al que tendrán en Bolsa en el futuro. Cuanto más suba la acción, más margen de beneficio obtiene el titular.

En este caso, si Warner Bros se vende (ya sea a Netflix o a Paramount Skydance), el valor de la compañía aumentará, permitiendo a Zaslav ejercer esas opciones: comprar barato, vender caro y quedarse con la diferencia.

Imagen de torre de agua brandeada en Warner Bros Studios, en Burbank, California Allison Dinner EFE

Su contrato está diseñado para que una gran operación corporativa como esta active automáticamente buena parte de esas opciones, incluso si cambia la propiedad del estudio.

A comienzos de 2025, Zaslav renegoció su contrato y obtuvo nuevas opciones valoradas en unos 400 millones de dólares, al precio de adquisición previsto por Netflix. Con ello se colocó en una posición inédita para un ejecutivo que no es fundador: podría superar los 1.000 millones de dólares de patrimonio personal.

Sus compensaciones han sido, no obstante, motivo de controversia entre los principales accionistas de Warner Bros Discovery. Con las acciones por debajo de los 10 dólares -muy lejos de los 26 que alcanzaron en 2022-, muchos inversores cuestionaron las primas recibidas.

Salario polémico

En 2024, Zaslav cobró 51,9 millones de dólares (un aumento del 4,4% respecto a 2023), incluyendo bonificaciones en efectivo y premios ligados al rendimiento, pese a que la compañía registró pérdidas de 11.500 millones. Más del 60% de los accionistas rechazó públicamente su paquete salarial en la junta anual del pasado junio.

A raíz de esa negativa, la empresa firmó un nuevo contrato de trabajo con Zaslav con el que se reduciría "significativamente" su compensación anual objetivo.

La propia compañía señalaba que esto "incluía la reducción de su oportunidad de compensación anual en efectivo y la reorientación de la combinación salarial total hacia incentivos a largo plazo".

Entrada de los estudios de Warner Bros en Burbank, California (EE.UU.). Allison Dinner EFE

Aun así, Zaslav renovó su contrato hasta 2030, con otros 23 millones de opciones sobre acciones añadidas. Las anteriores solo tendrían valor si el precio de la acción se triplicaba, pero las nuevas partían de un listón más bajo (poco más de 10 dólares) y podían activarse si Zaslav lograba guiar al estudio a través de la escisión de sus canales de cable antes de 2026.

Ese plan pasa por dividir Warner Bros Discovery en dos empresas diferenciadas: Warner Bros, centrada en estudios y plataformas de streaming, y Discovery Global que agrupará sobre todo las cadenas de televisión lineal, una arquitectura corporativa que facilita una eventual venta por partes.

Unos meses después, WBD amplió esa cláusula: las opciones se consolidarían también si la empresa entraba en cualquier proceso de venta o cambio de control.

El 5 de diciembre, Netflix anunció la compra de los activos de estudio y plataformas de streaming de Warner Bros Discovery.

Acuerdo con Netflix

El acuerdo, valorado en unos 82.700 millones de dólares, está sujeto al visto bueno de la Comisión Federal de Comercio de EEUU y del Departamento de Justicia y, en caso de salir adelante sin grandes obstáculos regulatorios, podría cerrarse en un plazo de entre 12 y 18 meses.

Si el acuerdo se cierra al precio ofrecido (27,75 dólares por acción), las opciones de Zaslav ascenderán a unos 420 millones de dólares, según estima CNBC.

Un televisor con la app de HBO Max Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, Zaslav posee acciones propias valoradas en unos 186 millones y tiene otros 6,3 millones de acciones condicionadas que pasarían a ser suyas, con un valor adicional de más de 170 millones, tal y como afirma Bloomberg. En total, la operación podría sumar más de 700 millones de dólares.

En el caso de que Paramount Skydance se imponga con su oferta más elevada (30 dólares por acción), su ganancia sería incluso mayor, al obtener 180 millones de dólares.

Opa de Paramount

La opa hostil lanzada por el grupo liderado por David Ellison valora el conjunto en unos 108.400 millones de dólares, una cifra que subraya hasta qué punto el perímetro de WBD se ha convertido en pieza estratégica para los grandes grupos audiovisuales.

La propuesta de Netflix, sin embargo, prevé una compra parcial: se quedaría con Warner Bros y sus franquicias más potentes (HBO y DC Comics), dejando fuera Discovery y sus canales de cable.

Esa separación encajaría con el plan original de Zaslav, que contemplaba dividir el grupo en dos empresas para venderlas por separado, lo que aumentaría sus opciones de beneficio.

David Zaslav, CEO de Warner Bros Discovery, en una presentación de la empresa. Reuters

Fuentes de su entorno han asegurado a Variety, que Zaslav está centrado en que el acuerdo con Netflix llegue a buen término y en dejar Warner Bros y HBO Max en la mejor situación financiera posible cuando se cierre la operación.

La guerra por WBD, en cualquier caso, sigue abierta: el propio David Ellison ha sugerido que la suya no tiene por qué ser la "mejor y última" oferta, dejando margen para nuevas mejoras de precio. Es más, su compromiso es firme, tal y como ha demostrado con la "garantía personal irrevocable" de su padre, Larry Ellison, por valor de 40.400 millones de dólares.

Sea cual sea el desenlace, David Zaslav será el principal beneficiado en uno de los mayores movimientos en la industria cinematográfica de los últimos años.