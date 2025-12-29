La junta directiva de Warner Bros "revisará y considerará cuidadosamente" la oferta actualizada de Paramount

La nueva propuesta de Paramount Skydance podría ser aceptada si el Consejo y los accionistas de Warner Bros Discovery la aprueban, o si recibe el 90% de los votos favorables de las acciones ordinarias en circulación.

La opa hostil de Paramount Skydance, lanzada el 8 de diciembre por 108.400 millones de dólares, fue rechazada inicialmente por Warner Bros por considerarla insuficiente.

Paramount Skydance ha aumentado la comisión de rescisión a 5.800 millones de dólares y extendido el plazo de la oferta hasta finales de enero, igualando condiciones ofrecidas por Netflix.

El Consejo de Administración de Warner Bros Discovery analizará la oferta revisada de Paramount Skydance, que incluye una garantía personal irrevocable de Larry Ellison.

El Consejo de Administración de Warner Bros Discovery ha señalado que "revisará y considerará cuidadosamente" la oferta actualizada por parte de Paramount Skydance. La compañía ajustó su opa, incorporando una “garantía personal irrevocable” de Larry Ellison, padre del CEO del gigante cinematográfico.

"Warner Bros Discovery revisará la oferta pública de adquisición enmendada e informará a sus accionistas sobre la recomendación de la Junta Directiva una vez finalizada dicha revisión", declaró la major en un comunicado.

El consejo agregó que, "en consonancia con sus deberes fiduciarios y en consulta con sus asesores financieros y legales independientes, revisará y considerará cuidadosamente la oferta de Paramount Skydance".

La junta lo analizará "de acuerdo con los términos del acuerdo de WBD con Netflix". De este modo, Warner Bros acepta la corrección de la opa, dado el compromiso público de la familia Ellison por adquirir al centenario estudio cinematográfico, sus diversas franquicias, canales de televisión y producción de documentales.

En esta nueva propuesta, Paramount aumentó la comisión de rescisión a 5.800 millones de dólares, igualando a Netflix. Además, ha extendido el plazo de la oferta hasta finales de enero. La compañía sigue decidida a ofrecer comprar las acciones de WBD por 30 dólares, todo en efectivo.

Imagen de torre de agua brandeada en Warner Bros Studios, en Burbank, California Allison Dinner EFE

El pasado 8 de diciembre, Paramount Skydance lanzó una opa hostil para adquirir WBD. La productora lanzó una oferta pública a los accionistas de la major por 108.400 millones de dólares (unos 93.000 millones de euros).

Nueve días después, el 17 de diciembre, el Consejo de Administración de Warner Bros Discovery rechazó la opa y pidió a sus accionistas que apoyasen el acuerdo ya existente de Netflix.

El motivo del rechazo es que la junta consideraba que la oferta de Paramount Skydance era "insuficiente" e "inadecuada". En esa negativa, ya se argumentaba la importancia de que hubiera una "garantía" a la financiación por parte de la familia Ellison.

Con la "garantía personal irrevocable" de Larry Ellison, cofundador de Oracle, padre del consejero delegado de Paramount, considerado el segundo mayor multimillonario del mundo y amigo personal de Donald Trump, el consejo ha optado por revisar su recomendación.

Para que la oferta de Paramount Skydance prevalezca sobre la propuesta de Netflix, tanto el Consejo de Administración como los accionistas de Warner Bros Discovery deberían aprobarla. No obstante, si la empresa liderada por David Ellison recibe el 90% de las acciones ordinarias en circulación de WBD cuyo voto sea favorable a la opa.