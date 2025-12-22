Paramount Skydance ajusta su opa sobre Warner Bros con una "garantía personal" de Larry Ellison de 40.400 millones
El gigante cinematográfico busca así tranquilizar a los accionistas de WBD. El gesto del CEO es para mostrar su compromiso con la compra.
Más información: Warner Bros rechaza la opa hostil de 108.000 millones de dólares de Paramount.
Las claves
Paramount Skydance ha ajustado su oferta pública de adquisición para hacerse con la totalidad de Warner Bros Discovery.
La nueva oferta incluye una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares por parte de Larry Ellison, cofundador de Oracle.
El valor empresarial de la operación se mantiene en 108.000 millones de dólares, unos 92.215 millones de euros.
Paramount Skydance ha ajustado su oferta pública de adquisición, su opa, para adquirir la totalidad de Warner Bros Discovery para incorporar una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares (un cambio aproximado de 34.500 millones de euros) por parte de Larry Ellison, cofundador de Oracle, en la financiación de la oferta, que mantiene un valor empresarial de 108.000 millones de dólares (92.215 millones de euros).
