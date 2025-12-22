Paramount Skydance ajusta su opa sobre Warner Bros con una "garantía personal" de Larry Ellison de 40.400 millones

El valor empresarial de la operación se mantiene en 108.000 millones de dólares, unos 92.215 millones de euros.

La nueva oferta incluye una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares por parte de Larry Ellison, cofundador de Oracle.

Paramount Skydance ha ajustado su oferta pública de adquisición para hacerse con la totalidad de Warner Bros Discovery.

Paramount Skydance ha ajustado su oferta pública de adquisición, su opa, para adquirir la totalidad de Warner Bros Discovery para incorporar una garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares (un cambio aproximado de 34.500 millones de euros) por parte de Larry Ellison, cofundador de Oracle, en la financiación de la oferta, que mantiene un valor empresarial de 108.000 millones de dólares (92.215 millones de euros).

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.