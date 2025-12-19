Google y CNMC llegan a un acuerdo: el buscador compensará a los editores de prensa por el uso de contenidos

La CNMC exigirá garantías de pago y podrá sancionar a Google si incumple los compromisos establecidos en el acuerdo.

Fumata blanca. Google y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han alcanzado un acuerdo para que el buscador compense a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL aseguran que el pacto ha recibido ya el visto bueno por parte del pleno de la CNMC y que será comunicado a las partes en los próximos días.

Al parecer el buscador ha presentado garantías al organismo que preside Cani Fernández de que en los próximos meses se llegarán a acuerdos con las empresas de medios para indemnizarlas en concepto de propiedad intelectual desde el ejercicio 2021.

Fue entonces cuando el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) presentó una denuncia contra Google ante Competencia.

Esgrimía que el buscador estaba provocando un gran daño económico a editores de prensa y agencias de noticias por prácticas anticompetitivas en la agregación de noticias y en el mercado publicitario digital.

Tras un análisis concienzudo se derivó en un expediente sancionador en 2023 que ahora verá la luz tras meses de negociaciones entre las dos partes.

Con el acuerdo, explican las fuentes consultadas, el buscador esquiva una multa por parte de la CNMC. Sin embargo, todavía podría ser sancionado si incumple con los pactos.

La letra pequeña todavía no se conoce, pero las fuentes consultadas explican que Competencia actuará si el buscador no cumple con sus compromisos.

Este diario ha contactado con Google y con la CNMC y ambos han declinado hacer comentarios a estas informaciones.

Pese a que la denuncia fue interpuesta por Cedro, el acuerdo alcanzado entre Google y la CNMC contempla que la compensación se haga de forma generalizada entre todos los medios. No sólo a aquellos representados por la asociación.

Cedro denunciaba que Google ejercía prácticas monopolísticas que provocaban la imposición de ciertas condiciones inequitativas a las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias españolas.

Estas prácticas incluyen posibles actos de competencia desleal en la agregación de noticias en Google Discover y también en el mercado de la publicidad digital.

En su denuncia, Cedro aseguraba que buscaba "garantizar que los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de noticias no se vean perjudicados por las prácticas que consideramos abusivas y de posición dominante de Google y que deterioran la independencia, pluralidad y libertad de prensa", según citaba entonces El Independiente.

El acuerdo es similar al alcanzado en Francia entre Google y la autoridad de competencia.

Allí el buscador nunca indemnizó a los editores pese a que fue sancionado con 500 millones de euros.

Precisamente para evitar lo sucedido, la CNMC ha exigido garantías de pago así como se reserva la capacidad de ejecutar una sanción si hay incumplimiento.