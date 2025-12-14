RTVE deja en el aire su presencia en Eurovisión Junior 2026: "Estudiaremos nuestra continuidad"

La última edición de Eurovisión Junior registró un mínimo histórico de audiencia en España, con un 8,1% de share y 681.000 espectadores.

La relación entre RTVE y la UER se ha tensado tras la aprobación de nuevas reglas que permiten la participación de Israel y la retirada de España del festival de adultos.

España quedó en quinta posición en Eurovisión Junior 2025 con Gonzalo Pinillos y su tema 'Érase una vez'.

RTVE no ha confirmado su participación en Eurovisión Junior 2026 y estudia su continuidad en el certamen.

RTVE no ha asegurado su presencia en la 24ª edición del Festival de Eurovisión Junior, que se celebrará en otoño de 2026. A pesar de confirmar en directo su intención de estar el año que viene, la propia Corporación se corregía a sí misma en redes sociales.

Este pasado sábado 13 de diciembre se celebró el 23 Festival de Eurovisión Junior en Tiflis, la capital de Georgia. Con 18 países participantes, España quedó en quinta posición con 152 puntos. Su abanderado ha sido Gonzalo Pinillos, con el tema pop Érase una vez (Once Upon a Time). La victoria fue para Francia, la cual ganó por cuarta vez, con Lou Deleuze y su canción Ce monde.

Tras la celebración de la gala, al terminar la cobertura especial, en el espacio El gran día de los deseos, RTVE mostró un rótulo en el que confirmaba su intención de estar presente en el certamen infantil el año que viene. “¡Nos vemos en Eurovisión Junior 2026!”, podía leerse.

Sin embargo, minutos después, la Corporación se desdecía con una declaración en redes sociales. “RTVE no ha decidido aún su participación en la próxima edición. Estudiaremos nuestra continuidad cuando llegue el momento”, expresaba en el Ente en su cuenta de Comunicación y Participación en X.

La participación de España en Eurovisión Junior 2025 se ha producido semanas después de la retirada histórica de RTVE del Festival de la Canción. Una decisión que se produjo durante la Asamblea General de la UER los días 4 y 5 de diciembre en Ginebra.

En dicha asamblea, la Unión Europea de Radiodifusión aprobó la modificación de las reglas para el certamen de 2026, que será la edición número 70. Implícitamente, se aceptaba así la participación de Israel en el concurso.

Se aprobó por abrumadora mayoría. De los 1122 votos, 738 fueron favorables (un 65,8%) frente a 264 en contra (apenas un 23,53%) y 120 abstenciones (10,7%).

La imagen en la que RTVE confirmaba erróneamente su participación en Eurovisión Junior 2026. RTVE

Ante dicha decisión, RTVE se sumaba a la neerlandesa AVROTROS, la irlandesa RTÉ y la eslovena RTVSLO y abandonaba el certamen. Su presidente, José Pablo López, además, cargaba duramente contra la UER.

“Eurovisión no es un concurso de canciones, sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado”, manifestaba López en su cuenta personal de X.

A pesar de que Israel no participa actualmente en el certamen infantil, la relación de RTVE con la UER se ha tensado en las últimas semanas. La decisión del organismo paneuropeo despertó una reacción crítica de José Pablo López en redes.

Eurovisión Junior 2026



RTVE no ha decidido aún su participación en la próxima edición. Estudiaremos nuestra continuidad cuando llegue el momento. pic.twitter.com/k3nw2usEjk — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 13, 2025

Aunque España se haya retirado de Eurovisión, puede seguir participando en su versión juvenil. En esta pasada gala celebrada en Tiflis, estuvieron también presentes Irlanda y Países Bajos, que forman parte de los cinco países díscolos. Además, Macedonia del Norte, que se retiró de Eurovisión en 2023, sigue presente en el concurso de niños.

Por otro lado, los datos de audiencia de esta 23ª edición de Eurovisión Junior han vivido un bajón histórico en España. El certamen infantil ha firmado un 8,1% de share y 681.000 espectadores, cayendo 4 puntos respecto a la gala de 2024 y marcando mínimo de histórico en el número de televidentes.