José Luis Manzano, exministro de Menem y dueño del Grupo América, invertirá con los afines al Gobierno en la nueva TDT

José Luis Manzano, exministro argentino y dueño del Grupo América, figura entre los inversores interesados en una nueva cadena de TDT en España vinculada a empresarios afines al Gobierno.

Fuentes del sector aseguran a este diario que esta es una de las figuras que, junto a un grupo de empresarios españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales, pondrá dinero para el proyecto si el Gobierno les concede la licencia.

Un proyecto del que poco se conoce, dado que el hermetismo en torno a él es máximo. Al concurso de TDT puesto en marcha por el Gobierno sólo se presentaron dos ofertas: la de esta alianza de empresarios y otra de Mediaset.

Tal y como contó EL ESPAÑOL, este grupo de inversores cercanos al Partido Socialista va de la mano de -al menos- un grupo extranjero.

Hasta tres fuentes diferentes aseguran que se trata de José Luis Manzano, un 'viejo' conocido del sector y al que se le vincula estrechamente con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este diario ha intentado contactar con el empresario argentino y no ha recibido respuesta.

Las mismas fuentes aseguran que en las últimas semanas se ha dejado ver por Madrid, en donde cuenta además con una oficina del fondo de inversión que lidera: Integra Capital.

Una organización que fundó en 1995 y que tiene inversiones en el sector de la energía, los minerales críticos, el petróleo y los medios de comunicación.

Su principal inversión en este campo es el Grupo América, propietario de varias cadenas de televisión en Argentina como América TV o el canal de noticias A24.

También cuenta en su cartera de propiedades con la cadena Telefe, así como con varias radios locales y diarios como El Cronista.

Fuentes del sector explican a este diario que el empresario argentino lleva varios meses intentando invertir en España. Siempre con el beneplácito del Gobierno.

En pleno asalto de Prisa Manzano se acercó a Joseph Oughourlian para interesarse por la situación del grupo de medios. Una propuesta que nunca llegó a materializarse.

Un acercamiento durante el que se habría aproximado también a VarelaEntrecanales, que lidera Global Alconaba, el grupo rebelde en Prisa.

El 25% del capital

Ahora bien, está por ver el papel exacto que tendrá en la sociedad que gestione el nuevo canal de TDT si logran la licencia.

Al tratarse de un inversor extranjero no puede tener más del 25% del capital social de la futura televisión, lo que deja abierta la puerta a la llegada de otros muchos interesados en el canal.

Se desconoce por ahora cuál es el nombre de la sociedad que se ha presentado al concurso.

Este diario sí ha podido constatar que Varela Entrecanales creó el pasado 5 de noviembre una sociedad llamada Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo.

Una empresa domiciliada en Orense 68, la misma dirección en la que están algunas de sus empresas como The Pool, su productora.

La fecha es importante, porque su creación se produjo tan sólo 15 días antes de que terminara el plazo para presentarse al concurso de TDT impulsado por el Gobierno.

José Luis Manzano también ha tenido relaciones con Telefónica en los últimos meses. A través de Integratec compró Telefónica Perú el pasado mes de abril.

Su pasado político está vinculado al peronismo tras su paso por el Gobierno de Carlos Menem como ministro del Interior entre 1991 y 1992.

Algunas fuentes aseguran que Manzano podría no ser el único inversor foráneo en la nueva cadena si sale adelante. Las negociaciones no están cerradas del todo y todavía podrían llegar nuevos nombres.

Cabe recordar que el Gobierno se ha dado un año para resolver el concurso del nuevo canal de TDT que quiere poner en marcha.

Una licencia que surge tras la reorganización de los multiplex actuales de TDT por el paso a la UltraHD de algunos canales y que ha permitido liberar espacio en el espectro.