El declive de RNE: RAC1 ha superado en audiencia a la pública durante todo 2025 emitiendo sólo en Cataluña

El share de RNE también ha sido inferior al de RAC1 durante el año, y esRadio se acerca peligrosamente, quedando a solo 0,5 puntos en la última oleada.

RNE ha iniciado un proceso de renovación con nuevas incorporaciones y formatos, pero aún no ha logrado revertir la pérdida de audiencia frente a RAC1.

En la tercera ola del EGM de 2025, RAC1 alcanzó 1.078.000 oyentes frente a los 945.000 de RNE, aumentando la distancia entre ambas cadenas.

RAC1 ha superado a RNE en audiencia durante todo 2025, consolidándose como la cuarta cadena generalista más escuchada en España, pese a emitir solo en Cataluña.

RNE despide 2025 con una evolución irregular en sus cifras en el EGM. A pesar de que en la última oleada del Estudio General de Medios (EGM) presenta mejores datos que hace un año, la pública no ha evitado el sorpasso de RAC1 como cuarta cadena generalista más escuchada.

En la tercera ola de 2025, RAC1 ha logrado 1.078.000 oyentes, frente a los 945.000 de RNE, de lunes a viernes. Si bien es cierto que RNE ha mejorado sus cifras en 59.000 seguidores respecto a un año antes.

Pese a esa modesta mejoría, si se compara con la ola anterior, que fue antes del verano, se deja 30.000 escuchantes.

Parece por tanto que la nueva programación impulsada por la dirección de RTVE y que tiene a Juan Ramón Lucas como máximo exponente, no ha logrado aún dar con la tecla para dar la vuelta a las cifras de audiencia.

La tercera ola ha servido, por tanto, para certificar la consolidación de RAC1 como cuarta cadena generalista más escuchada de España. Una posición que alcanzó en la primera ola de 2025 y que no ha soltado por ahora.

Lo hace pese a ser una emisora en catalán y pensada sólo para el ámbito autonómico, pudiéndose sólo escuchar fuera de la comunidad y Andorra por internet.

En la primera ola del EGM, publicada el 22 de abril, RAC1 superaba a RNE con 1.013.000 oyentes frente a los 905.000 que firmaba RNE.

La emisora del Grupo Godó revalidó su sorpasso con la segunda ola, en la que obtuvo 1.024.000 seguidores frente a los 975.000 de la pública.

Habrá que esperar a ver lo que sucede a lo largo del próximo ejercicio. RNE está en un proceso de renovación, tanto de sus programas y rostros conocidos como en el apartado tecnológico.

El pasado mes de julio, RTVE realizó una amplia presentación de su renovación completa. La Corporación anunció nuevos formatos exclusivos para la época estival como Sólo ha sido un sueño, Íntimo y personal o A toda moda.

Estudio de radio de RNE en Prado del Rey, Pozuelo de Alarcón, Madrid, España. RTVE

Además, anunció la llegada de grandes rostros para esta temporada 2025-2026. Entre ellos, el regreso de Juan Ramón Lucas con Las mañanas de RNE o el desembarco de David Cantero a Las tardes de RNE con Marta Solano.

También se anunció a Isabel Gemio para las noches con El último tren y de Gorka Rodríguez para las madrugadas con El despertador de RNE.

Además de contar con Miguel Ángel Méndez para Tablero Deportivo, Sandra Urdín y Carlos Núñez para Mediodía RNE, Rosa María Molló para 24 horas y Ángeles Caso para El ojo crítico, que ahora sólo se escucha los fines de semana.

Un torrente de nuevos nombres para remontar audiencias. Además, en la Comisión Mixta de Control Parlamentario del pasado mes de septiembre en el Senado, el presidente del ente señalaba que RNE estaba también en fase de “renovación técnica”.

“Estamos abordando una profunda y necesaria reforma en RNE, con tres grandes ejes estratégicos: renovación de la oferta de programas, renovación tecnológica, dotación presupuestaria y dotación de recursos humanos”, expresaba José Pablo López en sede parlamentaria.

Sede del Grupo Godó. Avenida Diagonal, Barcelona, Cataluña, España. Electro07 Creative Commons

En materia de cuota, RNE también ha tenido un share inferior al de RAC1. En la primera, firmó un 5,1% frente al 7,1% de la emisora catalana. En la segunda, la pública descendió al 5,1% frente al 6,3%.

La tercera ola deja a RAC1 con un 6,9% de share y a RNE con 4,7%, aumentando su distancia y con esRadio pisándole los talones, al firmar un 4,2% en su tercera ola, apenas 0,5 puntos por debajo.

Si se analizan las audiencias del fin de semana, RNE sí que logra retener la cuarta plaza dentro de las cadenas generalistas.

Eso sí, la cifra lograda en la tercera ola de 2025, 884.000 oyentes es un 25,3% inferior a la conseguida en el mismo ejercicio en 2024, que tuvo 1.183.000.

RNE tiene como retos para 2026 remontar y recuperar la cuarta plaza, así como lograr consolidar los cambios de rostros en su programación.

Por lo pronto, ha conseguido mejorar sus cifras frente a 2024, pero tiene la cuenta pendiente de superar el umbral simbólico del millón de oyentes.