Netflix se enfrenta a una demanda colectiva de suscriptores de HBO Max por la compra de Warner Bros

La compra de Warner Bros vive otro episodio. Netflix se enfrenta a una demanda colectiva por parte de suscriptores de HBO Max. Un movimiento que busca bloquear la venta del gigante cinematográfico por parte de la plataforma en streaming.

La demanda colectiva ha sido presentada este pasado lunes 8 de diciembre en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, con sede en la división de San José. Es donde Netflix tiene su sede corporativa, en la villa de Los Gatos.

La demandante es una usuaria de HBO Max, Michelle Fendelander. Se trata de una 'demanda colectiva propuesta', dado que Fendelander actúa en representación de otros abonados en una situación similar.

El escrito señala que el motivo de la denuncia es porque el acuerdo propuesto amenaza con reducir la competencia en el mercado de suscripción del modelo de vídeo bajo demanda en Estados Unidos.

La adquisición de WBD por parte de Netflix está siendo un movimiento cuestionado por varios miembros del Congreso de los Estados Unidos. De hecho, el acuerdo está condicionado a una revisión antimonopolio muy dura. El Departamento de Justicia (DOJ), en coordinación con la Comisión Federal de Comercio (FTC) podrían bloquearla.

Hay movimientos para ello, tanto del partido demócrata como del republicano. Senadores como Elizabeth Warren o Mike Lee, de facciones opuestas, han señalado que este acuerdo "debería encender las alarmas".

La adquisición de WBD puede cambiar de agente, dado que Paramount Skydance lanzó el pasado día 8 una opa hostil por 108.400 millones de dólares a los accionistas del gigante cinematográfico.

Las leyes antimonopolio federales de Estados Unidos permiten a los consumidores presentar demandas por fusiones y adquisiciones, independientemente de cualquier denuncia ante una agencia reguladora federal. Aunque dichos casos enfrentan altos obstáculos legales.

Además, las leyes del país norteamericano permiten que un denunciante presente una demanda colectiva en representación de un colectivo presuntamente damnificado ante este tipo de casos.

"Netflix ha demostrado reiteradamente su voluntad de aumentar los precios de las suscripciones, incluso mientras se enfrenta a la competencia de rivales a gran escala como WBD", afirma la demanda.

El escrito advierte que el acuerdo con Warner Bros eliminaría a uno de los rivales más cercanos de Netflix, HBO Max, lo que le daría el control a la compañía liderada por Ted Sarandos y Greg Peters de franquicias como Harry Potter, Juego de tronos o los superhéroes de DC Comics.

La denuncia está sólo dirigida a Netflix, dejando a Warner Bros al margen del caso.

El bufete de abogados detrás del caso, Bathaee Dunne, ha presentado otras demandas antimonopolio contra importantes empresas financieras y de entretenimiento.

Esta firma ha representado a suscriptores de YouTube TV y otras plataformas en una demanda en la que acusaba a The Walt Disney Company de perjudicar a la competencia en el mercado de la televisión de pago transmitida en directo. El asunto se resolvió extrajudicialmente.