Islandia sigue los pasos de España y se convierte en el quinto país en abandonar Eurovisión 2026 por Israel

Islandia se retira de Eurovisión 2026 por la participación de Israel, sumándose a España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos.

La televisión pública RÚV ha anunciado este miércoles 10 que Islandia se retirará de la 70ª edición de Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tomase la decisión de permitir la participación de Israel.

El país insular se convierte en el quinto díscolo y se suma a los otros cuatro que anunciaron su abandono el pasado día 4, en la celebración de la Asamblea General de la UER en Ginebra: España, Irlanda, Eslovenia y Países Bajos.

Ha sido a las 15:00 de la tarde (16:00 hora española) cuando el Consejo de Administración de la RÚV se reunió para tomar una decisión final. La cadena pública ha sufrido presión política y social interna para unirse a los países díscolos.

Entre las presiones para la retirada estuvieron la del ministro de Medios islandés, Logi Einarsson, la Asociación de Compositores y Letristas de Islandia y el icono pop Björk.

"Tras el debate público y la reacción a la decisión de la UER tomada la semana pasada, se desprende claramente que no habrá ni alegría ni paz con respecto a la participación de RÚV en Eurovisión. Por lo tanto, no participaremos en Eurovisión el próximo año", ha señalado la cadena en un comunicado.

Se cumplen así las previsiones de la salida del país escandinavo. Es el único de los nórdicos que votó en contra de la participación de Israel en la Asamblea y el más beligerante con el país hebreo en los últimos años.

Hace dos semanas, la Junta Directiva de la RÚV recomendó a la UER que Israel no participara en Eurovisión 2026 por 5 votos a favor y 4 en contra. Tras la Asamblea General de Ginebra, el presidente de la radiotelevisión, Stefán Jón Hafstein, calificó la votación de "decepcionante".

El país escandinavo debutó en el certamen en 1986, participando en 37 ocasiones. Ha concursado ininterrumpidamente desde 2003. También es el único estado nórdico en no haber ganado nunca el festival.

Polonia sí estará

Se trata de una decisión opuesta a la que ha tomado Polonia este mismo 10 de diciembre. La cadena pública del país centroeuropeo, TVP, ha confirmado su participación en la 70ª edición del certamen.

"Somos conscientes de la tensión que rodea la próxima edición. Entendemos las emociones y preocupaciones. Sin embargo, creemos que [Eurovisión] aún tiene la oportunidad de volver a ser un espacio lleno de música", anunciaba.

Tras la baja de Islandia, son 34 países los que mantienen su participación en el certamen. En total, son 5 los que han decidido boicotear el certamen, a pesar de haber un alto el fuego y un proceso de acuerdo de paz en la franja de Gaza entre Israel y la organización terrorista Hamás.

La cifra de estados que continúan en el concurso tiene margen para variar, así como el de países díscolos. La única cadena que todavía no se ha pronunciado sobre su participación es la armenia AMPTV.

El país del Cáucaso no suele confirmar su participación en el festival hasta el anuncio oficial de la UER, por lo que tocará esperar al comunicado de la organización paneuropea para saber si se une a los rebeldes o permanece en el Festival de la Canción.

La 70ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión se celebrará entre el 12 y el 16 de mayo de 2026 en Viena. El Wiener Stadthalle de la ciudad imperial volverá a acoger el certamen, tras haber sido su escenario en 2015.