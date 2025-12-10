EGM: Àngels Barceló vuelve a liderar las mañanas de la radio, Carlos Alsina bate récords con Herrera y Bustos estancados

Las claves nuevo Generado con IA Àngels Barceló y su programa 'Hoy por Hoy' en la Cadena Ser lideran las mañanas de la radio española con 4,89 millones de oyentes, aumentando un 5,2% respecto a la anterior oleada. Carlos Alsina logra récord histórico en Onda Cero con 'Más de Uno', acercándose a la audiencia de 'Herrera en Cope', que cae un 8,1% y suma 2,5 millones de oyentes. En las tardes, 'La Ventana' de Carles Francino (Cadena Ser) sigue líder, mientras que 'La Tarde' de Pilar García Muñiz (Cope) pierde un 13% de audiencia respecto a la programación anterior. En la franja nocturna, 'Hora 25' de Aimar Bretos (Cadena Ser) sube hasta 1,13 millones de oyentes, superando a 'La Linterna' de Ángel Expósito (Cope), que cae más del 21%.

Àngels Barceló está de enhorabuena. Tercer y último Estudio General de Medios (EGM) del año y revalida como líder de las mañanas de la radio en España.

La locutora de la Cadena Ser se impone así a un Carlos Alsina que vuelve a batir su propio récord, y a un Carlos Herrera que, junto a Jorge Bustos, se han quedado estancados en la Cadena Cope pese a ser la emisora de la 'oposición' al Gobierno.

Según los datos del EGM de la tercera oleada del año, el Hoy por Hoy de la Cadena Ser es líder de las mañanas con 4,89 millones de seguidores, lo que supone un aumento del 5,2% respecto a la última oleada.

La segunda posición es para Herrera en Cope que alcanza los 2,5 millones de fieles. Una caída del 8,1% respecto a la anterior oleada. Este es el primer Estudio General de Medios en el que Herrera comparte programa con un Jorge Bustos que está llamado a ser el sustituto del locutor andaluz.

Mientras tanto, Carlos Alsina sigue a lo suyo. Con su Más de Uno en Onda Cero, vuelve a batir su récord al situarse en los 1,73 millones de escuchantes y se acerca peligrosamente al matinal de Cope.

Las cifras de esta oleada se miran con lupa, pues son clave para las radios a la hora de negociar los acuerdos comerciales de cara al próximo ejercicio.

Lo que no se puede negar es que la radio goza de buena salud, pues la cifra total de escuchantes de emisoras generalistas alcanza los 13,99 millones.

Lidera la Ser

Si analizamos por cadenas, la Ser supera los 4,8 millones de seguidores, seguida por la Cadena Cope que alcanza los 3,5 millones, mientras que Onda Cero logra 2,28 millones de seguidores.

En cuanto a la audiencia de las tardes, La Ventana de la Cadena Ser con Carles Francino sigue líder con 1,17 millones de oyentes.

Le sigue La Tarde de la Cadena Cope con Pilar García Muñiz que alcanza los 611.000 fieles en la que es su primera temporada al frente de esta franja horaria. Supone una caída del 13% respecto a la programación de antes del verano.

Por su parte, Jaime Cantizano con su Por fin se sitúa en los 461.000 seguidores y se deja un 12,5% aunque se sitúa en niveles de hace un año.

La guerra en las últimas oleadas del EGM ha estado en la programación nocturna. Allí la Cadena Ser y la Cope han venido librando grandes batallas.

En esta ocasión el vencedor ha sido Hora 25 de Aimar Bretos que se sitúa en los 1,13 millones de oyentes, con una subida del 1,5%, mientras que La Linterna de Ángel Expósito ha logrado 883.000 escuchantes, con un descenso de algo más del 21%.

Caídas para La Brújula de Rafa Latorre en Onda Cero hasta los 539.000 oyentes, después de que en el pasado EGM alcanzara el mejor ejercicio de la historia del programa.

En cuanto a la pelea por los deportes, el podio se lo lleva la Cadena Cope. El Partidazo lidera con 769.000 seguidores frente a los 740.000 de El Larguero. Onda Cero, por su parte, sigue de capa caída con Radio Estado Noche que se sitúa con tan sólo 219.000 fieles.

Mención especial merece este año Radio Nacional de España (RNE). La programación de la cadena pública se somete por primera vez al escrutinio del EGM tras los últimos cambios.

Así, Juan Ramón Lucas se estrena en Las Mañanas de RNE con 709.000 escuchantes, lo que supone un descenso del 3,4% respecto a la última etapa de Josep Cuní. Mejoran las tardes con David Cantero que sube hasta los 269.000 seguidores, mientras que el 24 Horas presentado por Rosa María Molló logra tan sólo 178.000 seguidores.