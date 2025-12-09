La no respuesta de Warner Bros a la oferta de Paramount y el papel del yerno de Trump: las claves de la opa hostil

El acuerdo, ya sea con Paramount o Netflix, debe superar una estricta revisión antimonopolio y ha generado rechazo entre políticos de ambos partidos en Estados Unidos.

La oferta de Paramount cuenta con respaldo de fondos soberanos de Oriente Medio y de Affinity Partners, dirigida por Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

David Ellison, CEO de Paramount, ha presentado su oferta directamente a los accionistas de Warner Bros tras la falta de respuesta de la directiva.

Paramount Skydance ha lanzado una opa hostil de 108.400 millones de dólares para adquirir Warner Bros Discovery y frenar el acuerdo con Netflix.

La venta de Warner Bros está viviendo un inesperado episodio. Paramount Skydance ha contraatacado con una opa hostil de 108.400 millones de dólares (aproximadamente 93.000 millones de euros) para adquirir al gigante cinematográfico. La major busca así frenar el acuerdo de adquisición con Netflix.

David Ellison, CEO de Paramount, va a por todas. Su propuesta supera en 25.400 millones de dólares el acuerdo acordado entre WBD y la empresa liderada por Greg Peters y Ted Sarandos.

A diferencia de las propuestas de Netflix y Comcast (la tercera en discordia), Paramount busca adquirir toda la compañía que conforma WBD, incluyendo su parte de cine y entretenimiento (estudios Warner, DC Comics y HBO) y sus canales tradicionales (CNN, TNT o Discovery Channel).

Según publica Reuters, el origen de esta opa hostil ha sido la falta de respuesta de Warner Bros a Paramount Skydance lo que ha propiciado este movimiento liderado por su director ejecutivo.

Paramount ha señalado que hubo una comunicación constante entre Ellison y su homólogo en WBD, David Zaslav.

En el documento que el gigante cinematográfico ha presentado ante el regulador bursátil estadounidense (la SEC) este pasado 8 de diciembre, se detalla la cronología de contactos entre ambas majors.

Se refleja que Zaslav rechazó la oferta que le hizo Ellison el pasado mes de septiembre, así como las dos siguientes, que mejoraban la propuesta.

Logo de Warner Bros Discovery, empresa propietaria de HBO Max Reuters

Zaslav llamó a Ellison el pasado 3 de diciembre para transmitirle las preocupaciones de la junta directiva de Warner Bros sobre la oferta de Paramount. Ese mismo día, los asesores legales de WBD informaron al letrado del otro gigante cinematográfico que la junta consideraba negativa la falta de un respaldo total por parte de la familia Ellison.

Una respuesta escéptica, a pesar de la participación de fondos soberanos adinerados, varios de ellos provenientes de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

El 4 de diciembre, Paramount mejoró su oferta, pero Zaslav no dio respuesta alguna. Ellison intentó ponerse en contacto con su homólogo a las 16:00 de la tarde (a las 22:00 de la noche, hora española). En este nuevo intento, Ellison le escribió a Zaslav que "sería un honor" para él ser su socio.

Los bancos detrás de Paramount y Ellison dijeron a WBD y a Zaslav que su nueva oferta, de 30 dólares por acción, que equivale a 108.400 millones, señalando que "no era la mejor ni la definitiva". Esto indica que Paramount es capaz de aumentar su propuesta frente a la actual.

Vista de un anuncio de Paramount en Cannes (Francia). Sébastien Nogier EFE

Sin embargo, Zaslav no volvió a comunicarse con Ellison. A las 23:00, hora local, fue cuando salieron las informaciones sobre el inicio de compra de Netflix a Warner Bros. El viernes 5 de diciembre fue cuando salió adelante el acuerdo.

De ahí, que Ellison haya optado por presentar su oferta directamente a los accionistas de WBD. Por su parte, Warner Bros ya ha respondido a este movimiento: "La junta directiva y la compañía han llevado a cabo, durante meses, un proceso completamente justo y transparente con cada uno de los postores. Las ofertas hablan por sí solas".

Sin embargo, parece que Ellison busca ignorar a la junta directiva de la compañía que quiere adquirir. Es más, ha señalado que esta "nunca se ha involucrado significativamente".

Esta mejora de oferta, Paramount cuenta con el respaldo de Affinity Partners, firma de inversión dirigida por Jared Kushner, yerno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

No hay que olvidar que Trump ve con buenos ojos este acuerdo. El CEO de Paramount es el hijo del segundo nombre más rico del mundo, Larry Ellison, cofundador de Oracle y aliado del líder republicano.

El logo de Netflix en el evento Lucca Comics & Games 2025 en Lucca, Italia. Claudia Greco Reuters

Entre los méritos de David Ellison está lograr que Paramount se fusionase con Skydance Media el pasado mes de agosto. Es más, rechazó un acuerdo con la firma tecnológica china Tencent para aliarse en comprar WBD para evitar una revisión del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS).

Aunque hay fondos soberanos procedentes de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, así como la participación de la firma de inversión liderada por Kushner, todos han renunciado a los derechos de gobernanza: lo que implica no tener asiento en el consejo, tampoco voto ni capacidad de influir en decisiones.

Por lo pronto, aunque WBD reaccionó a la oferta pública de Paramount, no ha modificado su recomendación de priorizar en un acuerdo con Netflix. Ted Sarandos ha declarado a Reuters que esta opa hostil era "totalmente esperada", pero que confía en cerrar el trato.

Aunque Donald Trump ha asegurado a los medios que no ha hablado con Kushner sobre WBD y que ni Netflix ni Paramount Skydance son "amigos" suyos, también señaló previamente que participaría en la decisión sobre si Netflix puede adquirir Warner Bros.

Cabe recordar que el acuerdo debe pasar primero por una revisión antimonopolio muy dura por parte del Departamento de Justicia (DOJ), en coordinación con la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Kushner, junto a Donald Trump. Reuters

Más allá de que Trump prefiere un acuerdo entre Paramount y Warner Bros, el acuerdo con Netflix no gusta a la clase política en general, con declaraciones contra esta compra por parte de senadores de ambos partidos, como la demócrata Elizabeth Warren o el republicano Mike Lee.

La oferta de Paramount estará abierta durante 20 días hábiles y podrá prorrogarse. Warner Bros tiene 10 días para responder.

"Estamos aquí para luchar por el valor de nuestros accionistas y también por el valor de los accionistas de WBD", ha declarado Ellison este pasado 8 de diciembre a los medios.