Mediaset entra en la organización de grandes eventos musicales en Italia tras adquirir Radio Norba

RadioMediaset, que ya lidera la audiencia radiofónica en Italia, pretende consolidar su posición en el mercado tras el incremento de ingresos publicitarios y buenos resultados financieros de 2024.

Con esta integración, Mediaset busca desarrollar nuevos proyectos editoriales y crear sinergias operativas para potenciar su gestión comercial y publicitaria.

La operación se realiza a través del control de Genetiko, editora de Radio Norba, y contará con la colaboración directa de Marco Montrone, que seguirá como consejero delegado.

Mediaset ha adquirido la emisora italiana Radio Norba, fortaleciendo su presencia en la radio y la organización de grandes eventos musicales como el festival Battiti Live.

Mediaset ha anunciado la adquisición de la emisora italiana Radio Norba, con la que "refuerza su presencia radiofónica" y entra en la organización de eventos musicales en el territorio, como el festival de verano Battiti Live.

Así lo ha dado a conocer este martes 9 de diciembre la empresa italiana dedicada a la comunicación televisiva, propiedad de MFE-MediaForEurope. Mediaset ha destacado la "calidad editorial" y el "fuerte arraigo" de la emisora en el sur de Italia.

La operación se lleva a cabo, según ha detallado, "mediante el paso al control del capital de Genetiko, sociedad editora de Radio Norba y organizadora de eventos musicales como Battiti Live.

Marco Montrone colaborará directamente con Mediaset manteniendo su papel operativo y de consejero delegado.

También ha subrayado que RadioMediaset --que ya agrupa Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo y Radio Subasio-- es el primer grupo radiofónico italiano por audiencia, con un 42,9% en el Día Medio.

"La integración de la nueva emisora permitirá, gracias también a la dilatada experiencia de Marco Montrone y de Genetiko en la producción de eventos televisivos como Battiti Live, desarrollar nuevos proyectos editoriales”, ha explicado.

“También crear sinergias operativas, tanto para una mejor gestión de las frecuencias como para una valorización más eficaz de las políticas comerciales en la captación publicitaria", ha añadido.

Mediaset Italia llega en una buena situación al final de 2025 por el buen ejercicio de 2024. El año pasado, MFE, matriz de la compañía en el país transalpino y en España, incrementó su beneficio neto hasta superar las previsiones internas, gracias a un crecimiento en ingresos publicitarios del 4,7%.

Logotipo de Mediaset Italia en su sede de Cologno Monzese, cerca de Milán. Stefano Rellandini Reuters

Su cuota de publicidad se elevó hasta aproximadamente el 40,9% por encima de los niveles prepandemia.

En este 2025, a la espera de conocer los resultados, Forbes estima que se incrementará en un 1,4% los ingresos brutos en publicidad. Con la compra de Radio Norba, se busca consolidar la posición de Mediaset como primer grupo radiofónico por audiencia.

El grupo de comunicación liderado por Pier Silvio Berlusconi busca también reforzar su oferta crossmedia.

Por otro lado, en este 2025, Mediaset Italia ha sido la primera opción del target comercial entre 15 y 64 años. En este grupo de audiencia, ha logrado hasta un 40,8% de share en el prime italiano.

Su cuota media está alrededor del 30%, quedándose como el segundo grupo de comunicación más visto de la televisión generalista del país transalpino, sólo quedándose detrás de la pública Rai.