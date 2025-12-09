Bruno Patino, reelegido como presidente de Arte France, para "potenciar la plataforma" de la cadena franco-alemana

El Consejo de Administración también ha renovado a otros tres miembros clave, mientras Frédéric Bereyziat deja su puesto por motivos personales.

Arte.tv busca competir con plataformas estadounidenses y ampliar su audiencia, especialmente entre los jóvenes, ofreciendo contenido en siete idiomas.

Patino lidera una estrategia para europeizar la oferta de la cadena y potenciar la plataforma Arte.tv como servicio gratuito y en varios idiomas.

Bruno Patino ha sido reelegido por unanimidad como presidente de Arte France para un mandato de cinco años más.

El Consejo de Administración de Arte France ha renovado "por unanimidad" su confianza en su presidente, Bruno Patino. El ejecutivo ha firmado por un mandato de cinco años más.

Así lo ha comunicado la propia cadena pública franco-alemana en la tarde de este pasado 8 de diciembre, mediante un comunicado. Patino lleva al frente del canal desde 2020 y cuenta con una amplia experiencia en la radiotelevisión pública.

Previamente, Patino había sido director de France Culture y fue el segundo al mando de France Télévisions. También cuenta con experiencia trabajando para rotativos como Le Monde o InfoMatin, así como también ha estado en Canal+ y Hachette Livre.

Así lo ha anunciado el presidente del Consejo, Bernard-Henri Lévy, ensayista y colaborador de EL ESPAÑOL. "La renovación de Bruno Patino y de sus equipos permitirá continuar con toda la dinámica planteada en Arte en estos últimos años", ha declarado en un comunicado.

Lévy ha aplaudido la estrategia de Patino de "europeizar la oferta de la cadena", así como también "potenciar la plataforma Arte.tv". "Ha ampliado la audiencia de Arte, así como su presencia, especialmente entre las generaciones más jóvenes", ha valorado.

Precisamente, uno de los puntos clave para renovar la confianza de Patino en la presidencia de Arte France es el de impulsar el convertir el canal franco-alemán en una plataforma en streaming con contenido gratuito y pensado para verse en toda Europa.

La iniciativa es que Arte, como cadena de servicio público, pueda competir contra las plataformas procedentes de Estados Unidos y ser una alternativa dentro del panorama europeo. Sin costes de suscripción como servicio gratuito, se trata de una de las apuestas más ambiciosas de la emisora franco-alemana.

Sede central de Arte en Estrasburgo, Alsacia, Gran Este (Francia). J. Patrick Fischer Creative Commons

Arte.tv está disponible en siete idiomas, entre los que están el francés, el alemán, el inglés, el italiano, el polaco y el español. La plataforma, además, ya produce contenido en castellano, además de ofrecer programas, documentales y ficción subtitulados en español. Recientemente, se estrenó su versión en rumano.

"Arte ya ha dado pasos de gigante en la construcción de una plataforma europea. Las circunstancias políticas y geopolíticas actuales nos han hecho pasar de 'algo bueno de tener' a ser 'imprescindible'", comentaba el propio Bruno Patino en una entrevista para Les Échos en julio de este 2025.

La cadena franco-alemana se fundó el 30 de abril de 1991 e inició sus emisiones el 30 de mayo de 1992. Impulsada por aquel entonces presidente galo, François Mitterrand, la idea era crear una alternativa cultural, pública y de vocación europea ante la irrupción de grandes grupos de comunicación privados en las televisiones de diferentes países del Viejo Continente.

Actualmente, Arte está buscando financiación adicional de Bruselas para lograr un mayor apoyo de desarrollo de este ente paneuropeo.

Sede del canal Arte (cofinanciado por Francia y Alemania) en Issy-les-Moulineaux, Isla de Francia. Arte

Además de la renovación de Patino, el Consejo de Administración también ha dado continuación a tres miembros más: el director editorial Boris Razon, la directora editorial adjunta y directora de producciones y adquisiciones Ingrid Libercier y la directora de Recursos Humanos, Soumaya Benghabrit.

Entre tantas renovaciones, sí que ha habido un miembro saliente del consejo: Frédéric Bereyziat, quien era director general encargado de recursos. El ejecutivo justificaba su marcha por su “deseo de instalarse en el extranjero” tras finalizar su contrato, “por razones familiares”.