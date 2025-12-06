Netflix-Warner Bros, un coloso del streaming: controlará el cine y las series ante el recelo de salas y reguladores

El acuerdo enfrentará un estricto escrutinio regulatorio en Estados Unidos y Europa, con voces políticas y expertos alertando sobre posibles problemas de monopolio y menor competencia en el sector.

Paramount y otros competidores cuestionan la imparcialidad del proceso, ya que ofrecieron más dinero por acción que Netflix, y critican el favoritismo hacia la plataforma de streaming.

La operación ha generado preocupación en las salas de cine, que temen impactos negativos en la taquilla y el cierre de establecimientos si se acortan las ventanas de exhibición en cines.

Netflix y Warner Bros han acordado una fusión valorada en 82.700 millones de dólares, creando un gigante del entretenimiento que combina streaming y un gran catálogo de cine y series.

Netflix y Warner Bros han dado luz verde este viernes a la creación de un nuevo coloso en la industria del entretenimiento audiovisual. Una operación que fusiona uno de los estudios más icónicos de la historia y la plataforma de streaming HBO con la compañía que popularizó el visionado de cine y series bajo demanda en todo el mundo.

Sin embargo, la combinación de ambas empresas ha despertado ya los primeros recelos en el sector. Las salas de cine no ocultan su preocupación por el impacto que pueda tener en su negocio el hecho de que una plataforma de streaming se convierta en la propietaria de un catálogo de este tamaño y relevancia.

Más directa ha sido la crítica del resto de compañías que han participado en la puja por hacerse con Warner Bros. Especialmente Paramount, que partía inicialmente como la favorita y ha acusado a los vendedores de favorecer a Netflix durante el proceso. De hecho, según medios estadounidenses, su oferta (30 dólares por acción) superaba la ganadora (27,5 dólares).

Con el acuerdo ya cerrado, las dudas saltan ahora al ámbito político y regulatorio. La senadora demócrata Elizabeth Warren ha afirmado que esta operación supone una "pesadilla" para las autoridades antimonopolio y todos los expertos dan por sentado que la operación será analizada en detalle por los órganos de competencia de Estados Unidos y Europa.

A todos estos temores ha intentado adelantarse Netflix. Tanto en el comunicado que anuncia la compra como en la posterior conferencia con los analistas, los directivos aseguran que la combinación de ambas empresas ofrecerá "más opciones, más oportunidades y más valor" a la industria del entretenimiento, a los creadores audiovisuales, a los consumidores y a sus accionistas.

El algoritmo se hace con Hollywood

También David Zaslav, consejero delegado de Warner Bros Discovery (WBD), ha defendido la operación en una carta a la plantilla, en la que asegura que este resultado de su revisión estratégica proporciona "la base más sólida" para ambos negocios a largo plazo en una industria que se enfrenta a un "cambio generacional".

Así, admite que la noticia puede generar "incertidumbre", pero también defiende que refleja "fortalezas complementarias, mayor opción y valor para los consumidores, una industria del entretenimiento más sólida, mayores oportunidades para el talento creativo y creación de valor sostenido para los accionistas".

Salas de cine

Ted Sarandos y Greg Peters, co-consejeros delegados de Netflix, han incidido en que no tienen intención de cambiar la estrategia de Warner Bros y han reivindicado la fortaleza de sus contenidos y de marcas como HBO. Su unión, han defendido, es una oportunidad para crear nuevas historias, innovar e incrementar la capacidad de elección de los consumidores.

En este sentido, ha remarcado que, "por ahora", se mantendrán los planes que tenía diseñados Warner Bros para estrenar sus películas en los cines y Netflix seguirá recurriendo a esta opción de forma puntual. Sin embargo, también ha apuntado que, en su opinión, con el tiempo las ventanas evolucionarán "para ser mucho más accesibles para el consumidor y llegar al público más rápidamente".

Sin embargo, como recuerdan los analistas de WedBush, Warner Bros ya tenía negociado el calendario de estrenos en cines hasta 2029, por lo que Netflix, o cualquier otro comprador, estaba obligado a cumplir con estos contratos durante al menos los próximos cuatro años.

Sin embargo, los analistas han constatado que entre los exhibidores existe preocupación ante la posibilidad de que Netflix quiera acortar las ventanas de estreno entre las salas de cine y las plataformas de streaming o incluso prescindir de las primeras para lanzar sus películas directamente en su servicio.

Estimaciones citadas por el New York Times estiman que una ventana de exhibición corta hace disminuir la taquilla. Así, los estrenos de 25 días o menos "no produjeron beneficios ni ganancias de streaming", lo que "contradice la idea de que el público está esperando el estreno en casa", señalan desde Cinelytic. Group.

De hecho, aseguran que el punto óptimo es una ventana de publicación en sala de entre 26 y 35 días.

Michael O'Leary, consejero delegado de Cinema United, la organización comercial más grande del mundo para propietarios y operadores de salas de cine, ya afirmó antes de que se anunciara el acuerdo que esta operación supone "una amenaza sin precedentes para el negocio de los exhibidores a nivel mundial".

Además, recordó que las salas de cine son "pilares culturales y económicos de las comunidades" y apuntó que hay investigaciones que demuestran que por cada dólar gastado en una sala local, se gastan 1,5 dólares en otros negocios como restaurantes, bares, centros comerciales o transporte. "Eso es lo que está en riesgo si permitimos que haya menos películas en el mercado. Las salas cerrarán, las comunidades sufrirán y se perderán empleos", aseguró.

Greg Peters, co consejero delegado de Netflix, durante su participación en el MWC. Netflix

Los cálculos de la organización americana señalan que si Warner Bros dejara de exhibir en cines, se eliminaría el 25% de los ingresos por taquilla en Estados Unidos al año.

Fuentes del sector han explicado a EL ESPAÑOL-Invertia que serán los grandes grupos enfocados en blockbusters y películas comerciales los que más se verán perjudicados por la fusión de Warner Bros y Netflix, mientras que las salas de menor tamaño o que apuestan por el cine independiente y de autor capearán mejor el cambio de escenario.

Dentro de la industria, también hay inquietud en la comunidad creativa. El Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA por sus siglas en inglés) anunció el jueves que se reunirá con Netflix para "exponer sus preocupaciones y comprender mejor su visión para el futuro de la compañía".

Reguladores

Otros de los retos que tiene Netflix por delante es convencer a los reguladores de que la compra de Warner Bros no le da una posición de monopolio en el mercado. Tanto los analistas como la propia compañía asumen que la transacción se va a someter a un estricto escrutinio de las autoridades de competencia en Estados Unidos y Europa.

Con un precio de compra de 82.700 millones de dólares (unos 71.000 millones de euros al tipo de cambio actual), la combinación de Netflix y Warner Bros es la mayor operación de la industria audiovisual en años. Supera la compra en 2019 de 21st Century Fox por Disney, que pagó 71.300 millones de dólares (61.240 millones de euros).

"Hemos firmado un acuerdo y estamos trabajando a toda velocidad para obtener la aprobación de los reguladores", ha asegurado Sarandos en la call de analistas.

"Este acuerdo favorece a los consumidores, a la innovación, a los trabajadores, a los creadores y al crecimiento. Nuestros planes son trabajar en estrecha colaboración con todos los gobiernos y organismos reguladores pertinentes, pero estamos realmente seguros de que obtendremos todas las aprobaciones necesarias", ha añadido.

EEUU y Europa

Pese a la confianza de los directivos de Netflix, todo apunta a que la compañía encontrará reticencias entre los reguladores a ambos lados del charco. Según The Wall Street Journal, los asesores del presidente Donald Trump, incluidos altos cargos de la Casa Blanca, están preocupados por el acuerdo y no han ocultado su "elevado escepticismo" sobre el mismo.

Además, hay que tener en cuenta la cercanía de Trump con Larry Ellison, fundador de Oracle, y su hijo David Ellison, presidente de Paramount Skydance. Este último ya ha cuestionado la imparcialidad del proceso de venta al considerar que Warner Bros Discovery estaba favoreciendo al gigante del streaming frente al resto de actores interesados.

La operación y su implicación regulatoria ya ha saltado, de hecho, a la política. La senadora demócrata Elizabeth Warren ha afirmado que este acuerdo crea un gigante mediático que controla "casi la mitad del mercado del streaming", lo que puede desembocar en precios más altos y menos opciones sobre qué y cómo ver y poner en riesgo puestos de trabajo.

También ha pedido que el Departamento de Justicia aplique las leyes "de forma justa y transparente" y no utilice la revisión del acuerdo "para incitar al tráfico de influencias y al soborno". "Bajo el Gobierno de Donald Trump, el proceso de revisión antimonopolio también se ha convertido en un pozo negro de favoritismo político y corrupción", ha denunciado.

Por otro lado, según expertos consultados por Deadline, el acuerdo también será mirado con lupa por la Comisión Europea. Cristina Cafarra, economista especializada en competencia, prevé que las negociaciones sean complicadas y que Bruselas imponga condiciones (remedies), aunque no ve probable que la bloquee.

¿Y cuáles podrían ser esos remedies? Según los expertos, podría obligar a Netflix a cumplir y mantener los acuerdos de distribución de los contenidos de Warner Bros con terceros, como cadenas de televisión, salas de cine u otras plataformas. También precios más baratos para los consumidores por contratar juntas ambas plataformas.