Netflix compra Warner Bros: ¿seguirá existiendo HBO? ¿Habrá estrenos comerciales en cines? Todo lo que debes saber

La adquisición de Warner Bros (WBD) por parte de Netflix ha provocado un shock en Hollywood. La plataforma en streaming ha comprado a la major por 83.000 millones de dólares (aproximadamente 71.000 millones de euros). Un movimiento que ha generado multitud de preguntas.

El CEO de Warner Bros Discovery, David Zaslav, ha enviado un comunicado a sus trabajadores explicando el motivo de la operación y recordando que, independientemente de la venta a Netflix, el plan es que WBD se convierta en dos empresas distintas.

"Esta decisión refleja la realidad de una industria que atraviesa un cambio generacional […] Durante los últimos meses, el Consejo de Administración evaluó una serie de estrategias", declaraba Zaslav.

"Su conclusión es que esta estructura, que Warner Bros se una a Netflix y Discovery Global se convierta en una empresa independiente, proporcionará la base más sólida a largo plazo para ambos negocios", anunciaba.

Ahora bien, ¿esto qué significa? ¿Qué sucederá con marcas tan emblemáticas como HBO o DC Comics?

¿Qué sucede con las grandes franquicias de Warner?

Cuando culmine la compra, las grandes IP de Warner Bros dependerán íntegramente de Netflix. Sagas cinematográficas como El Señor de los Anillos, Harry Potter o los superhéroes de DC, así como ficciones como Juego de tronos, Los Soprano, Friends o The Big Bang Theory pasarán a ser propiedad de la plataforma.

Eso incluirá el extenso catálogo tanto de Warner como de HBO. Títulos como Euphoria, Succession, The Last of Us o True Blood. Personajes tan emblemáticos como los Looney Tunes, Scooby-Doo o las animaciones de Hanna-Barbera dependerán de la compañía liderada por Ted Sarandos y Greg Peters.

¿Qué pasará con la plataforma HBO Max?

A corto plazo, HBO Max y Netflix seguirán siendo plataformas distintas, con contenidos diferenciados y funcionarán de forma independiente. Se estima que el proceso de integración dure entre 12 y 18 meses, por lo que no se esperan grandes cambios.

Ahora bien, tal y como ha analizado Forbes, resulta "improbable" o poco beneficioso que existan dos plataformas de una misma compañía. De hecho, IndieWire ha informado que Netflix ha subrayado que la oferta de contenido de HBO Max será "complementaria" a la suya propia, lo que ha generado recelos entre los medios de comunicación estadounidenses.

¿Y qué ocurrirá con HBO?

Aunque HBO Max sea la plataforma, es HBO la marca original. Nacida como televisión por suscripción, se ha erigido como sello de calidad en el ámbito de las series de televisión y los telefilmes.

A diferencia de su plataforma, la marca HBO goza del prestigio suficiente para evitar su desaparición. Así lo han analizado medios como The Hollywood Reporter y Variety. Tal y como sucedió con Hulu y Disney, que entró a formar parte de una sección más de Disney+, la marca HBO se integraría como una firma dentro de Netflix.

¿Qué sucederá con los estrenos en cines?

Este punto ha levantado muchas suspicacias. Si bien, Netflix ya había declarado previamente que respetaría los acuerdos contractuales de WBD, uno de sus CEO, Ted Sarandos, es conocido por su política 'anti-cines'.

En varias ocasiones, Sarandos ha considerado que el negocio de las salas de cines es un "proyecto anticuado". De ahí, la sorpresa de que haya decidido comprar una de las grandes majors de la Meca del Cine.

Por lo pronto, Sarandos ha remarcado que se respetarán los acuerdos que WBD tiene hasta 2029. Ahora bien, el ejecutivo ya ha remarcado que buscará recortar la ventana de exclusividad de los títulos, incluso si estos son taquillazos.

"Mi oposición se ha basado principalmente en las largas ventanas de exclusividad, que no consideramos muy favorables para el consumidor", declaró en la última convención de accionista de Netflix, con motivo de los resultados del tercer trimestre.

¿Cómo han reaccionado las salas de cine?

Tal y como publica Variety, los propietarios de cadenas de salas se muestran escépticos ante el acuerdo. Sarandos ha menospreciado en varias ocasiones este tipo de negocio. Además, el acuerdo contractual de WBD con los cines finaliza en 2029.

Eso dejaría la puerta abierta a que Netflix optase por imponer su modelo de ver todo en streaming. Títulos que han triunfado este año, como Superman, Los pecadores, Una película de Minecraft o Una batalla tras otra, pasarían a tener un estreno en salas limitado para que se vean sólo en la plataforma.

¿Warner dejará de producir para terceros?

A diferencia de los grandes estudios de Hollywood, Netflix apenas cede a terceros sus propiedades. Varios títulos producidos por WBD y que se emitieron en uno de sus canales o plataformas se han visto en otras.

Juego de tronos fue exclusiva de Movistar Plus+ hasta el desembarco de HBO España. Friends se pudo ver en Netflix, donde está disponible Hora de aventuras.

De la misma manera, Warner Bros ha producido series para terceros. En el caso de Netflix, WBD produjo Sandman o Indomable. Para ABC, produce Colegio Abbott, y para Apple, Ted Lasso. Por el momento, ni Sarandos ni Zaslav han hablado de si este modelo de distribución y producción se mantendrá.

¿Puede no producirse la compra?

El acuerdo está condicionado a una revisión antimonopolio muy dura. El Departamento de Justicia (DOJ), en coordinación con la Comisión Federal de Comercio (FTC) podrían bloquearla.

De hecho, hay movimientos para ello, tanto del partido demócrata como del republicano. La senadora Elizabeth Warren se ha convertido en cabeza visible del escepticismo en el área progresista. Ha tildado este movimiento como una "pesadilla".

"Crearía un gigante mediático con el control de casi la mitad del mercado del streaming", ha advertido. Según señala Reuters, varios congresistas republicanos han apoyado las palabras de Warren. El senador republicano Mike Lee, quien lidera el comité antimonopolio en el Senado, ha advertido que este acuerdo "debería encender las alarmas".

A ello se suma que Donald Trump no era muy proclive a esta compra. El presidente estadounidense tenía preferencia por un acuerdo entre Warner Bros y Paramount Skydance. Según señala Deadline, otra opción probable sería la de una aprobación condicionada.

¿Qué sucederá en el resto del mundo?

Si se termina de producir la compra, las filiales locales de Warner Bros, tanto en Europa como en Latinoamérica, África y Asia-Pacífico, pasarán a depender de Netflix. Tanto las oficinas de producción como desarrollo de proyectos y distribución de contenido.

¿Qué sucederá con CNN, TNT o Discovery?

La compra de Netflix sólo afecta a la parte de estudio cinematográfico y entretenimiento en streaming, el resto pasaría a formar parte de Discovery Global. En su comunicado a los trabajadores, Zaslav revelaba que el CEO de esta nueva empresa será Gunnar Wiedenfels.

Esto sigue la estrategia de WBD de separarse en dos empresas. Warner Bros pasará a manos de Netflix y Discovery Global actuará como empresa independiente. Esto evitará que canales de televisión como CNN, TNT, HGTV, Eurosport o Discovery Channel pasen a manos de Netflix.

¿Qué sucederá con otros activos?

En el acuerdo, Netflix ha acordado quedarse con los estudios de Warner (Burbank y hubs internacionales), así como las filiales de producción.

En el caso de los parques temáticos, WBD ha trabajado con terceros, negociando sus licencias para que sus franquicias estén presentes tanto en parques con nombre propio, como el Parque Warner de Madrid (operado por Six Flags), como en parques de terceros, como el mundo Harry Potter en Universal.

Tras la compra, Netflix sería la que tendría que negociar si mantiene estas licencias a terceros para parques temáticos.

Respecto a la editorial DC Comics, pasará a formar parte de Netflix también.