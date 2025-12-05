España, único país del 'Big Five' que ni participará en Eurovisión ni emitirá el festival en 2026 como boicot a Israel

La retirada supone el fin de más de seis décadas de participación ininterrumpida de España en Eurovisión desde 1961.

RTVE ha confirmado su retirada tras semanas de tensiones internas y malestar entre algunos consejeros por la postura adoptada.

España será el único país del 'Big Five' que no participará ni emitirá Eurovisión 2026 como boicot a la presencia de Israel.

RTVE ha cumplido su amenaza. España no participará en la edición de 2026 de Eurovisión tras confirmarse que Israel sí lo hará. Una decisión que convierte a nuestro país en el único de los cinco miembros del denominado Big Five en boicotear y no emitir la próxima edición del festival europeo de la canción.

España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido son los cinco países que forman parte de este grupo al ser los que más dinero aportan para financiar la celebración del festival. Algo que les permite esquivar las semifinales y tener garantizado un puesto en la final, al igual que el país organizador (el ganador de la edición anterior).

Por el momento, de los miembros del Big Five, el único país que ha confirmado que no acudirá el próximo año es España. Y por las declaraciones realizadas hasta ahora nada indica que ninguno de los otros cuatro vaya a secundar la decisión adoptada este jueves por RTVE.

La edición número 70 de Eurovisión no parece, por tanto, estar en riesgo. Además de España, sólo han anunciado su ausencia Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. Islandia, que también se oponía a la participación de Israel, dará a conocer su postura el próximo miércoles y Bélgica ha dicho que decidirá si toma parte del concurso o no "en los próximos días".

La lista definitiva de participantes de la próxima edición del festival, que se celebrará en Viena (Austria), se conocerá antes de Navidad, pero tres países ya han adelantado su intención de regresar al certamen tras varios años de ausencia: Moldavia, Rumanía y Bulgaria.

Big Five

De los miembros del Big Five, Alemania ha sido uno de los que más vehementemente han defendido la participación de Israel en 2026. Incluso Friedrich Merz llegó a amenazar con la retirada de la televisión pública si se vetaba al país hebreo. "Creo que es un escándalo que se esté discutiendo siquiera. Israel tiene que estar allí", afirmó el canciller.

Este jueves, la cadena pública ADR ha acogido con satisfacción la aprobación de las medidas para "reforzar la transparencia, la neutralidad y la equidad en los procesos de votación y de organización". "Subrayan el compromiso compartido de preservar la integridad del concurso y de seguir promoviendo la diversidad cultural y el intercambio artístico", ha incidido.

Por su parte, la BBC ha mostrado su apoyo a la decisión "colectiva" adoptada por los miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). "Se trata de hacer cumplir las normas de la UER y de ser inclusivos", ha remarcado.

Además, ha recordado que la votación celebrada este jueves no iba sobre la participación de Israel en el certamen, sino sobre los cambios propuestos en el sistema de votación para "reforzar la confianza". "Si la mayoría de los miembros hubiera votado en contra, se habría previsto una votación sobre la participación de Israel", ha remarcado.

Por su parte, la RAI confirmó a principios de noviembre la participación de Italia en Eurovisión 2026 cuando dio a conocer las reglas del Festival di Sanremo 2026, que volverá a servir un año más como proceso de selección para el representante nacional para el certamen.

En el caso de Francia, la cadena pública France Télévisions no ha valorado la presencia o no de Israel en el festival, pero sí ha garantizado su presencia en la edición que se celebrará en mayo de 2026 en Viena para "reafirmar su apoyo a la creación musical, a los artistas y a este encuentro único". En su momento, la cadena defendió su "neutralidad" en este debate.

Fin a la incertidumbre

El desenlace de la Asamblea General de la UER celebrada este jueves y la posterior decisión de RTVE cierran semanas de tensiones y enfrentamientos en la organización entre los miembros que quieren desvincular la situación geopolítica de Israel del certamen y los que pedían su expulsión.

En el caso de España, José Pablo López, presidente de RTVE, decidió el pasado mes de septiembre pedir la opinión del consejo de administración sobre si la corporación debía abandonar Eurovisión si Israel participaba. Algo para lo que obtuvo respaldo mayoritario de los consejeros.

Una decisión que sometió a votación pese a que, según indican fuentes del consejo a EL ESPAÑOL-Invertia, él mismo reconoció que podía adoptar de forma individual. Una potestad que le dan las nuevas normas de RTVE. Sin embargo, dijo, prefería consultar la decisión con el resto del consejo.

No obstante, hay malestar entre algunos consejeros por la postura de RTVE en este momento, dado que ya ni siquiera el Gobierno mantiene su postura crítica con Israel. Máxime tras haberse alcanzado un acuerdo de Paz en el que participó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

José Pablo López en 'RTVE responde'.

No sólo genera malestar la posición de máximos mantenida por José Pablo López. También su decisión de enfrentarse de forma furibunda a la UER, algo que varios consejeros consideran innecesario.

Fuentes de RTVE recuerdan, además, que la decisión de abandonar Eurovisión tendrá consecuencias para la corporación. Entre ellas, el malestar que se va a generar entre los eurofans, que ni siquiera podrán ver el festival del próximo año a través de la televisión pública española.

Y es que la retirada de España del certamen implica, además, que RTVE no emitirá en 2026 la final del festival europeo de la canción, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo. Tampoco las dos semifinales previas del concurso, que se llevarán a cabo los días 12 y 14.

España acaba así con más de seis décadas de participación "ininterrumpida en Eurovisión". El debut oficial de RTVE tuvo lugar en 1961 y, hasta la retirada anunciada para 2026, ha participado en todas las ediciones celebradas, salvo la cancelada de 2020 por la pandemia de la Covid-19.

La incógnita es ahora si España volverá a participar en el festival europeo de la canción. Esta no es la primera vez que un país del Big Five abandona Eurovisión. Ya lo hizo Italia, que estuvo ausente durante más de una década y retomó su presencia en el año 2011.

Tal y como señala el propio reglamento de la UER, el país ibérico puede regresar de nuevo para la 71ª edición que tendrá lugar en 2027. El propio José Pablo López recordó, en la Comisión Mixta del pasado noviembre, que la aportación de RTVE al organismo paneuropeo iba más allá del certamen. Con lo cual, la membresía dentro de los 'Cinco Grandes' no corre tampoco peligro.

Sin embargo, si RTVE no cambia de opinión y sigue condicionando su participación en el certamen a la presencia de Israel, todo apunta a que Melody, con su canción Esa diva, seguirá siendo la última imagen de un representante español en Eurovisión.