Netflix recupera el primer puesto en el consumo de televisión conectada en España en el mes de noviembre

Netflix recupera el primer puesto en el barómetro de las OTT más vistas en España. Prime Video cae a la segunda posición. Ambas plataformas congregan el 28,5% del consumo de noviembre. Un total de 36,1 millones de hogares españoles vieron contenido a través de plataformas digitales.

Según la 11ª ola del Barómetro de servicios OTT de Barlovento Comunicación, correspondiente a noviembre, las plataformas de vídeo bajo demanda lograron 17,5 millones de espectadores únicos diarios.

Sobre los minutos consumidos de media, el barómetro señala que hubo 74 minutos de visionado por persona, cifra que ascendió hasta los 166 minutos diarios entre espectadores usuales.

Por otro lado, la edad media de los espectadores de la televisión conectada en España sigue en los 50 años. Continúa consolidándose el perfil maduro como consumidor de contenidos en streaming.

Respecto al alcance incremental, que trata sobre aquellos usuarios exclusivos que sólo utilizan las plataformas OTT para consumir contenido, llegó a los 2,5 millones de consumidores por mes. Una muestra de cómo estos servicios viven en constante crecimiento de consumo.

El liderazgo de Netflix es más bien un cambio de posiciones. Tanto la compañía dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters como Prime Video se han repartido los primeros puestos en los 11 primeros meses de 2025.

Es más, Prime Video rompió el liderazgo invicto de Netflix en octubre, que ha recuperado en noviembre. En la 10ª ola, la plataforma de la multinacional estadounidense de tecnología se alzaba con la primera posición con 17,5 millones de televidentes únicos y un 48,8% de cuota.

En esta 11ª ola de noviembre, Prime Video se quedaba en segunda posición con 18,1 millones de espectadores únicos y un 10,6% de share. Gana en seguidores únicos, 600.000 más, pero su principal competidora consigue crecer más.

Netflix obtiene 19 millones de espectadores únicos y se queda con un share del 17,9%. El gigante del streaming obtiene 1,7 millones de televidentes más.

Tal y como ha sucedido en los meses entre enero y noviembre, tras los dos primeros puestos liderados por plataformas SVOD, el tercero ha vuelto a corresponder a una AVOD, siendo esta YouTube otra vez.

El portal de vídeos y música obtuvo 13,6 millones de seguidores únicos mensuales y se ha quedado con 10,4% de share.

En materia de OTT españolas, Movistar Plus+ siguió siendo la más seguida por séptimo mes consecutivo. La plataforma de Telefónica obtuvo 9,2 millones de espectadores únicos y un 9,4% de share. Son 900.000 televidentes más que en el mes de octubre. Cuarta posición en el ranking global.

El podio del top 5 lo cierra Disney+, que ha congregado a 8,5 millones de seguidores únicos en noviembre y un 4,2% de cuota.

Dentro del top 10, el sexto puesto lo ha tenido RTVE Play. La plataforma gratuita de la Corporación pública se ha quedado con 7,8 millones de espectadores únicos y un 3,3% de cuota. HBO Max tiene la séptima posición, con 7,3 millones de seguidores únicos y un 3,9% de share.

DAZN asciende al octavo lugar, con 5 millones de televidentes únicos y un 2,8% de cuota de pantalla. Atresplayer pasa a la novena posición, con 4 millones de espectadores únicos y un 1,6% de cuota. Cierra el top Mediaset Infinity, que debuta en el ranking con 4 millones de espectadores y un 1,7% de share.