RTVE y la agencia EFE firman un acuerdo de colaboración para nuevos contenidos informativos y eventos

Una comisión paritaria supervisará el cumplimiento del acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años y permitirá compartir derechos de explotación de los contenidos generados.

Ambas entidades buscan reforzar sus marcas y crear productos de alta calidad, incluyendo reportajes y periodismo de investigación, especialmente para España y Latinoamérica.

El convenio incluye la producción de formatos audiovisuales, proyectos de verificación y organización de encuentros informativos, con especial atención al ámbito internacional.

RTVE y la agencia EFE han firmado un acuerdo marco para desarrollar conjuntamente nuevos contenidos informativos y eventos.

RTVE y la agencia EFE, las dos grandes empresas públicas nacionales de comunicación, han firmado este martes 2 de noviembre un acuerdo marco de colaboración para desarrollar de forma conjunta nuevos contenidos informativos.

El acuerdo se ha hecho efectivo desde las instalaciones de la Corporación pública en Torrespaña. Ambas compañías estatales producirán formatos audiovisuales y proyectos de verificación, con el propósito de reforzar sus marcas y aprovechar mejor sus recursos, especialmente en el ámbito internacional.

El presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente de EFE, Miguel Ángel Oliver, han suscrito este acuerdo en un día en el que se cumple un año de la toma de posesión del nuevo Consejo de Administración de la radiotelevisión pública.

Ambos han ahondado en la importancia de este primer paso en la colaboración de dos medios públicos. Para López, se trata de una alianza "muy necesaria", dadas "las amenazas e insultos" que el propio López denuncia que están sufriendo los profesionales del Ente.

"Ofrecer los mejores contenidos a los ciudadanos", destacan la radiotelevisión y la agencia de noticias. El presidente de la Corporación remarca que está trabajando por recuperar el liderazgo "que nunca debió de perder en la televisión en abierto en el país", como ha apostillado.

"Tenemos derecho a tener un espacio público, por mucho que incomode a ciertos sectores", ha manifestado López durante la firma del acuerdo.

Oliver ha incidido en la importancia de unir fuerzas "para amplificar la capacidad de servicio público". "Estamos como servidores de la información veraz. Queremos ser grandes en el servicio de esa causa", ha asegurado el presidente de la agencia que cuenta con más de 86 años de historia.

Encuentros y nuevos productos

Uno de los primeros ámbitos de trabajo de este convenio es coordinar la organización de encuentros y actividades informativas, lo que vendría a ser un foro de debate de actualidad con el sello de ambas empresas.

Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE, y José Pablo López, presidente de RTVE, firmando el acuerdo. RTVE

Pretende ser un "espacio de diálogo", donde se escuche y pregunte a los protagonistas de la actualidad informativa, como ha precisado el director de Expansión Audiovisual de RTVE, Josep Vilar.

Con el acuerdo, que se podría ampliar tras este primer paso, se trata de impulsar todo tipo de iniciativas tendentes a reforzar las marcas RTVE y EFE como generadoras de contenidos informativos "de alta calidad y prestigio", según señala el convenio, que tiene una vigencia inicial de cuatro años prorrogables.

En el mismo se prevé la creación de nuevos productos en vídeo y audio basados en periodismo de investigación y de contexto, con especial atención a temas relevantes tanto para España como para Latinoamérica.

Se apostará por grandes reportajes y por producción propia, que tendrán cabida en el nuevo espacio DocumentaRTVE, con Ángela Miranda al frente.

Además, se abre la puerta a proyectos conjuntos en verificación informativa y a estudiar posibles colaboraciones adicionales respecto a la producción, coproducción y difusión de contenidos informativos audiovisuales, con especial interés, como han insistido, en América Latina.

Comisión paritaria

Cada proyecto contará con un acuerdo específico en el que se detallarán las obligaciones de cada parte y, en su caso, los costes asociados.

El marco general no supone desembolsos automáticos y cualquier iniciativa con gasto dependerá de la disponibilidad presupuestaria y de la normativa pública de contratación.

Foto de familia tras el convenio firmado entre RTVE y EFE en Torrespaña. RTVE

Una comisión paritaria, con dos representantes de cada entidad, velará por el cumplimiento del acuerdo y supervisará su desarrollo. Se reunirá al menos una vez al año para revisar avances y resolver posibles dudas de interpretación o aplicación.

RTVE y EFE compartirán los derechos de explotación de las producciones audiovisuales que se generen al amparo del acuerdo, sin límite territorial y con posibilidad de cesión a terceros.