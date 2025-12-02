Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores y eliminará sus marcas DDB, FCB y MullenLowe

El 85% de los puestos tras la reestructuración estará centrado en clientes, reduciendo principalmente empleos administrativos y directivos.

La fusión generará ahorros anuales superiores a 750 millones de dólares y la nueva compañía se llamará Omnicom, cotizando bajo la sigla OMC.

Las agencias DDB y MullenLowe serán absorbidas por TBWA de Omnicom, mientras que FCB será integrada en BBDO.

Omnicom despedirá a más de 4.000 empleados tras su fusión con Interpublic Group, acordada por 13.250 millones de dólares.

El grupo estadounidense de marketing Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores en el marco de la fusión con su competidor Interpublic Group (IPG), la cual se acordó en diciembre del año pasado por unos 13.250 millones de dólares (11.389 millones de euros).

La industria publicitaria se enfrenta a una seria amenaza a medida que la inteligencia artificial transforma la producción creativa y gigantes tecnológicos como Meta.

La información ha sido adelantada por Financial Times citando al presidente y consejero delegado de Omnicom, John Wren, que ha recordado que la unión brindará un ahorro anual de más de 750 millones de dólares (644,7 millones de euros).

Según los términos del acuerdo, que contó con el respaldo unánime de los dos consejos de administración, los accionistas de Omnicom controlarán el 60,6% de la compañía combinada y los accionistas de Interpublic el 39,4% restante.

Las empresas anticipan que su fusión dará lugar a una firma con unos ingresos combinados de 25.600 millones de dólares (22.004 millones de euros). La sociedad fusionada conservará el nombre Omnicom y cotizará bajo la sigla bursátil OMC en la Bolsa de Nueva York.

La adquisición de alto riesgo de Interpublic Group por parte de Omnicom, que finalizó en noviembre, tiene como objetivo recuperar impulso en este panorama cambiante, mientras enfrenta la feroz competencia de otro gigante publicitario: el francés Publicis.

La compañía dijo que la agencia creativa DDB, fundada en 1949, y la agencia de marketing creativo MullenLowe se integrarán a TBWA de Omnicom.

Por otro lado, FCB, una de las agencias de publicidad más grandes del mundo y propiedad de IPG con raíces que se remontan a 1873, será absorbida por BBDO de Omnicom.

Omnicom ha anunciado que estos empleos se suprimirán como parte de la integración de IPG. Serán principalmente puestos administrativos, pero algunos relacionados con la directiva se verán también afectados.

Logo de Omnicom Group en bolsa. Reuters

La propia compañía ha señalado que, tras los recortes de empleo, aproximadamente el 85% de los roles estarán centrados en los clientes. El 15% restante será la representación de los administrativos.

Los beneficios financieros superarán los 750 millones de dólares en ahorros de costes anuales proyectados inicialmente para los inversores.

"Daremos esta noticia lo antes posible para mantener la transparencia y la privacidad de los afectados", afirmó Omnicom en un comunicado para la prensa.

El gigante publicitario dijo que los recortes deberían considerarse en el contexto de una reestructuración similar en rivales como WPP, que también se espera que elimine puestos de trabajo bajo el mando de su nueva jefa, Cindy Rose.

Interpublic Group despidió a unos 3.200 empleados en los primeros nueve meses de 2025, según un informe regulador. El año pasado, Omnicom redujo su plantilla en 3.000 personas, hasta aproximadamente 75.000.

"Los sectores de publicidad y tecnología están en contracción. El mercado laboral es complicado. Este anuncio aumenta aún más la congestión del mercado", afirmó Ross Benes, analista de eMarketer, a la agencia Reuters.