Netflix lanza una oferta en efectivo para quedarse con Warner Bros y toma ventaja frente a Paramount y Comcast

Si Netflix logra la compra, se consolidaría como una 'major' de Hollywood, comprometiéndose a estrenar los títulos de Warner Bros en salas comerciales.

La operación contempla únicamente la venta de la división cinematográfica y audiovisual de Warner Bros Discovery, excluyendo Discovery Global y sus cadenas de televisión.

La oferta de Netflix incluye un préstamo puente de miles de millones de dólares, lo que le otorga ventaja en la subasta por el estudio cinematográfico.

Netflix ha presentado una oferta mayoritariamente en efectivo para adquirir Warner Bros Discovery, superando las propuestas de Paramount Skydance y Comcast.

Netflix va a por todas para convertirse en una gran major cinematográfica. La plataforma en streaming ha realizado una oferta mayoritariamente en efectivo para quedarse con Warner Bros Discovery. Toma así ventaja frente a los otros dos competidores: Paramount Skydance y Comcast.

En una segunda ronda de pujas, el gigante del entretenimiento ha recibido esta oferta. Una subasta que podría concluir en los próximos días o semanas. En este pasado fin de semana, banqueros tanto de la plataforma como de Paramount Skydance y Comcast han buscado mejorar sus ofertas.

Todas las propuestas son vinculantes. Según señala Reuters, esto da la posibilidad a la compañía de aprobar un acuerdo rápidamente si se cumplen los términos, aunque todavía no hay nada cerrado de forma definitiva.

La oferta de Netflix supera a la de Paramount Skydance y Comcast dado que la compañía liderada por Greg Peters y Ted Sarandos está trabajando en un préstamo puente. Según publica Bloomberg, la cuantía de dicho préstamo ascendería a miles de millones de dólares.

Por otro lado, Paramount Skydance y Comcast siguen trabajando para mejorar sus ofertas. Estas propuestas fueron presentadas antes del 1 de diciembre, fecha límite que puso WBD para estudiarlas.

Previamente, la junta directiva de Warner Bros Discovery rechazó una oferta de Paramount Skydance que fue mayoritariamente en efectivo, por casi 24 dólares por cada acción de la compañía, quedando en un valor de 60.000 millones de dólares.

Desde que WBD anunciase que estudiaría propuestas de compra, se está produciendo una carrera por hacerse por la tercera major más taquillera de 2024, con un 13,7% del mercado en recaudación en salas en Norteamérica.

Imagen de torre de agua brandeada en Warner Bros Studios, en Burbank, California Allison Dinner EFE

No obstante, se trataría sólo de la venta del apartado dedicado a la industria cinematográfica y audiovisual, quedando fuera la parte de Discovery Global, centrada en sus cadenas de televisión y producción de documentales y reportajes de investigación, donde estaría la CNN.

Las ofertas de Netflix y Comcast estarían enfocadas en quedarse con su estudio cinematográfico y plataformas, como HBO Max. Paramount Skydance explora una fusión completa.

Si WBD aprueba fusionarse con Comcast o Paramount Skydance, se reduciría el número de majors cinematográficas en Hollywood, pasando de las cinco actuales a cuatro. Si la compra la culmina Netflix, supondrá su entrada completa en el sistema de industria cinematográfica.

La plataforma ya anunció que tiene previsto cumplir los acuerdos de WBD de lanzar los títulos del estudio cinematográfico en salas comerciales, lo que terminaría de convertir al gigante del streaming en una major de Hollywood.